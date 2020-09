El 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios". Inevitablemente, este fragmento de la famosa canción de Mecano siempre nos viene a la memoria cuando el calendario llega a esta fecha. Se trata de uno de los mayores éxitos del grupo español, que estuvo incluido en el álbum Aidalai de 1991, su último disco de estudio, que se lanzó en medio de los rumores de la disolución del grupo por las diferencias entre Nacho y José María Cano.

La letra del tema trata con una gran melancolía y resignación el enfriamiento de una relación de pareja. El tiempo pasa, y ya poco queda de aquella pasión que un día ardía con fuerza entre ellos. "Parece mentira que después de tanto tiempo, rotos nuestros lazos..." es como comienza cantando Ana Torroja, dando ya a entender que el amor está más que acabado entre ellos.

Nacho Cano fue el autor de la letra de El 7 de septiembre, y como ya ocurriría con La fuerza del destino, se basó en una experiencia propia para componer la canción sobre un aniversario que ya no es tal. Cano dedicó esta canción a la escritora y poeta asturiana Coloma Fernández, a quien conoció el 7 de septiembre de 1981, recién inaugurada la Movida Madrileña, en un club nocturno de la capital.

"Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de ocho años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida", dijo Fernández en una entrevista en Vanity Fair.

'El 7 de septiembre' de Mecano: la historia de la ruptura más amistosa del pop español

"Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo", cuenta la autora sobre la canción, de la que siempre será la protagonista.

Tan dolorosa fue la separación entre ellos, cuenta Coloma, que no pudieron dejar de verse e incluso celebraban este 7 de septiembre después de haber terminado con la relación. "Nos habíamos separado en diciembre y el siguiente 7 septiembre nos fuimos a La Parra, un restaurante que a Nacho le gustaba mucho y celebramos nuestro primer aniversario de separados. Ambos teníamos mucho respeto y mucha cautela, guardamos muchísimo las distancias en aquella comida, recuerdo que intentábamos no revolver el tema", sigue recordando en la citada entrevista.

Pero si la historia de esta ruptura tiene una canción, la de cómo se conocieron también la tiene. Nacho escribió La fuerza del destino inspirándose en aquella noche en la que se conocieron, en 1981. Pocas personas pueden presumir de estar presentes en dos temas del repertorio de una de las bandas más importantes del pop español de todos los tiempos.

Dos canciones con mensajes muy diferentes pero con el cariño que se profesaban ambos como denominador común. De ese rotundo "quiero estar junto a ti" de La fuerza del destino de 1989 al más que preocupante "no sabemos si besarnos en la cara o en los labios" que lleva el tema de 1991, el del aniversario más complicado del pop español.