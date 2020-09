¿Pondrá Billie Eilish música a los Juegos Olímpicos de 2028?

Los Juegos Olímpicos de Tokyo se celebrarán en 2021 por culpa de la pandemia pero las siguientes olimpiadas no han visto modificado su calendario. Tras el lejano oriente la llama viajará hasta París en 2024 y de ahí a Los Ángeles en 2028. Quedan 8 años para ese momento pero la ciudad angelina ya ha empezado a trabajar con estrellas como Billie Eilish para potenciar la imagen.

No cabe duda de que la cantante no es solo un auténtico fenómeno de masas sino que además es la puerta hacia una nueva juventud cuyo espíritu olímpico quizá no sea demasiado potente. Es por ello que, junto a otras celebs, ya ha trabajado en el logo de la cita LA28.

Pero conociendo cómo se involucra Billie Eilish en sus diferentes proyectos, no es descabellado pensar que la artista pueda ponerle música a los juegos olímpicos. De hecho, en anteriores ocasiones se ha tratado siempre de potenciar las ceremonias de apertura y clausura con grandes espectáculos musicales.

Y nadie mejor que una angelina de pura cepa como la joven de 18 años para dar el pistoletazo de salida o el de finalización a uno de los eventos mundiales más importantes de todos los tiempos.

Faltan 8 años para los olímpicos de Los Ángeles, pero ya están desarrollando sus logotipos, aquí la propuesta de Billie Eilish | LA28 Creator https://t.co/wmIRGnmZyl — Balam Andón en 90.1 MIX (@BalamEn901Mix) September 3, 2020

Casey Wasserman, Presidente del Comité que organiza los JJ.OO. fue quien ofreció las invitaciones a diferentes celebs para que participaran diseñando el logo. La respuesta de diferentes personalidades como Billie Eilish, Reese Whiterspoon, Gaby Douglas y muchos más fue inmediata.

"La inspiración para hacer este nuevo logo soy yo misma (...). ¿Y quién sabe si eso va a ser relevante en mi vida dentro de ocho años? Pero tengo todo este asunto de no querer complacer a mi yo pasado o a mi yo futuro. Se trata de complacer a tu yo presente. No sé cómo será mi vida dentro de ocho años, pero realmente sólo estoy esperando el futuro" explicó Billie Eilish al mostrar su A verde del color de su pelo.