Jennifer Lopez anuncia nueva música con un viejo conocido

Jennifer Lopez está preparando nueva música, lo ha anunciado ella misma. Lo que no sabemos es si levantará tanta pasión como Billie Eilish en su hija Emme. La cantante ha charlado con su prometido en su podcast, The Crop With A-Rod and Big Cat, y ha relatado aquel día en el que madre e hija fueron a un concierto de Eilish.

“En cuanto Billie entró en el camerino después de la actuación, Emme ahogó un grito y se tapó la cara. Me quedé mirándola sorprendida, porque no sabía qué le estaba pasando. Y entonces me di cuenta de que se había puesto literalmente a llorar porque ha adorado a esa chica desde que tenía ocho años. Por la razón que sea, se siente identificada y conecta con las letras de sus canciones y con lo que cuentan, y le encanta su estilo”, contó durante la conversación que mantuvo con Álex Rodríguez.

“La verdad es que me ha hecho apreciar más lo que hago, y a mis fans, por lo que Billie hizo por mi hija”, aseguró. Y en ello sigue porque a sus 51 años Jennifer Lopez no para de crear. “¿Puedes sentirlo ... nueva música a la vuelta de la esquina? ✨🎵”, ha anunciado a través de sus redes.

Y lo ha hecho con un selfie en el que podemos verla acompañada por Ryan Tedder. El líder de OneRepublic es un reputado compositor y productor que ha trabajado con una larga lista de artistas creando hits que suelen estar presenten en las listas de ventas. De hecho no es la primera vez que trabajan juntos. Todo apunta a que en esta ocasión no será diferente.

Aparte del anuncio, ha llamado la atención el pelo que luce JLo en esta fotografía. Un look muy ochentero que resalta con un maquillaje potente. ¿Irán por ahí los tiros en lo musical, también? Tendremos que esperar. No olvidemos que también andamos pendientes de una posible colaboración con Maluma.