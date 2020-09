Elena Rivera tiene un mensaje para los profes en esta vuelta al cole

Empieza una semana que marcará un nuevo rumbo de la pandemia en nuestro país. En las últimas semanas no hemos dejado de oír hablar de la vuelta al cole y, por fin, ha llegado el momento. Aunque algunos ya han comenzado las clases, la gran mayoría lo harán este martes.

Profesores, padres y alumnos se enfrentan a un curso atípico, lleno de incertidumbres y lleno de polémicas. Amaia Montero ya le dedicó unas críticas palabras a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por asegurar que antes o después casi todos los niños acabarán contagiados.

Se han alzado muchas voces críticas, se han convocado varias manifestaciones y huelgas y, de momento, de lo que no hay duda, es de que los niños volverán al cole después de medio año de ausencia en las aulas.

Una que está viviendo esta situación con emoción es la actriz Elena Rivera. Ella estudió Magisterio y ha estado haciendo prácticas en distintos colegios que le han permitido sentirse identificado con los compañeros que esta semana tienen que hacer frente a esta situación tan llena de incertidumbres.

No ha querido centrarse en las críticas, sino que ha preferido dedicarles unas palabras a esos compañeros de vocación: “En estos días que muchos maestros y profesores tienen que empezar el curso en condiciones muy complicadas, me gustaría mandarles ánimos y darles las gracias. Estudiando Magisterio, he estado unos meses de prácticas en colegios y he comprobado que es una profesión tan bella como necesaria”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Elena Rivera (@elenariveraofficial) el 6 Sep, 2020 a las 4:59 PDT

Está claro que la actriz tiene un Plan B para esos días en los que la interpretación no la mantenga muy activa. De momento, algunos niños ya la han conocido en su faceta de profesora, ¿volveremos a verla en las aulas algún día?

De momento, esperemos que no porque nos gustaría seguir viéndola protagonizando series como Inés del alma mía que se está emitiendo en TVE.