Iker Jiménez y Carmen Porter no ven clara la vuelta al cole y se muestran muy críticos

Esta semana uno de los temas centrales es la vuelta al cole. Las aulas abren sus puertas en todo el país y hay muchas incertidumbres. “¿Yo voy a llevar a mi hija al cole o no? Pues bueno, quiero saber la información real. ‘No, usted tranquilo, solo va a haber dos casos en el cole’. O, como he oído, y me da igual un partido, una comunidad, un gobierno estatal, a mí me da igual… y dice ‘va a haber el 100% de seguridad’… que se ha llegado a decir. Quiere decir que o eres un necio o no sabes cómo se transmite el virus, ¿cómo puedes dar el 100% de seguridad?”, argumentaba Iker Jiménez en la presentación de la nueva temporada de Cuarto Milenio.

El periodista lleva meses investigando todo lo que concierne al coronavirus. También su mujer, Carmen Porter, que cree que los colegios no están preparados: “Creo que deberíamos aprender mucho sobre los filtros, los aerosoles, sobre la ventilación, porque es lo más importante, que te hablan todos los médicos que saben de verdad de aerosoles a nivel mundial y que, pocos colegios en nuestro país están contemplando, esos filtros especializados para los virus cuando hay un espacio cerrado con muchos niños que es el caso de lo que vamos a tener en nuestros colegios”.

Porter asegura que la mayoría de colegios no están adaptados, “no tienen esos filtros, no tienen esas ventilaciones que son necesarias y creo que tenemos que poner el foco en lo que va a ser, espero que no, un foco de contagio como van a ser los colegios. Es lo primero que se cierra en marzo y ahora casi lo primero que se abre cuando empieza septiembre. No sé si quizás deberíamos pasar que pasen los días un poco más y ver si se mejora la situación”.

La mujer de Iker ha recurrido a los estudios para analizar la situación en la que se abren los coles: “Desde Harvard te hablan que cuando hay más de 25 contagiados por cada 100.000 es mejor no abrir los colegios y hoy en día estamos hablando de cuatrocientos y pico contagiados en nuestro país por cada cien mil y vamos a abrir los colegios”.

Todas estas dudas se plantean en la mayoría de los hogares. “Los que somos padres, y los que no somos padres somos tíos, somos abuelos…van a estar en la familia, hay que tener mucho cuidado. Ya hemos visto que la rapidez no es buena, hay que tomar buenas decisiones y creo que es uno de los focos que, por desgracia, nos va a tener los próximos meses de plena actualidad. Espero equivocarme”, asegura Porter.

“Evidentemente, los niños cuando vuelven a casa, ¿qué? Esa es la pregunta que resume todo. ¿No convives con ellos? Me lo decía un doctor, estamos criticando a la gente que hace botellón y es como si tu hija, de 8 años, está haciendo botellón todos los días y vuelve luego a casa”, añadía Iker Jiménez.

La pareja tiene una hija y entiende las dudas de los padres. “Yo quiero que mi hija vuelva al cole, que vuelva con sus amigas, que la gente vuelva a su vida, ¿cómo no voy a querer? Pero, ¿la realidad cuál es? Nos encontramos en una encrucijada muy parecida a la del principio. Ojalá la transmisión entre niños sea menor. Se publicaban artículos como que contagian seis veces menos. Depende cómo se mire y cuál es el extracto de este trabajo porque hay otros que dicen todo lo contrario. Es más, hay trabajos, al mismo nivel científico, que son más infectivos. Que son menos portadores de enfermedades, gracias a Dios, si esto afectase a los niños no estaría el mundo andando”, analizaba Iker.

Pero al otro lado de las familias y docentes está el Gobierno que tiene que lidiar con una situación muy complicada: “También entiendo que el gobierno y los expertos y sus asesores estarán pensando, ‘es que, como paremos esto, la gente no sigue, esto se para’. Entiendo que es una situación muy complicada. Los científicos que a mí me asesoran me dicen ‘Iker, no dejes de decir esto porque el gran problema ya no es el niño y el colegio, y el profesor, sino que el niño vuelve a tu casa y le das un beso y un abrazo como corresponde y el niño tiene una carga vírica tan potente como cualquier adulto. Que hay intereses en contar lo contrario, ahí no me meto”, finalizaba Iker.