El reparto de ‘Física o Química’ se reúne para el 30 cumpleaños de Angy

Física o Química: El reencuentro está cada vez más cerca. En el FestiVal de Vitoria, una de sus protagonistas, Andrea Duro, ha asegurado que la miniserie arrancará con la boda de Yoli, el personaje al que dio vida y que tanta popularidad le otorgó.

Parece que los actores que formaron parte de aquella serie que tuvo tanto éxito y que tiene a sus fans deseando ver esta nueva entrega que nos contará qué ha sido de algunos de los protagonistas, están más unidos que nunca.

Buena prueba es el 30 cumpleaños de Angy que ha reunido a muchos de ellos. Sandra Blázquez, a la que recordamos por su papel de Alma se ha sumado a una cena que le ha dado mucho: “De la noche de ayer me quedo con: las palabras de @javviercalvo las confesiones de @ajezierski la generosidad de @andreaduro la sonrisa de @andres.cheung el arte de @angynas y la cordura de @_leonormartin_. Amor del bueno. ❤️”.

En la fotografía que han compartido de su último encuentro podemos verles sonrientes y tan cómplices cuando lo eran en edad de ir al Zurbarán. Andrea Duro ha definido muy claramente lo que se ve en la imagen: “ES... ♥️”

Algunos de sus compañeros que no pudieron estar presentes o amigos que admiran su trabajo en Física o Química, no han podido evitar compartir sus comentarios. Maxi Iglesias, que también estará en esta nueva entrega, compartía un pulgar hacia arriba mientras que Adriana Torrebejano mandaba un "Oh ♥️”.

"Cumplo 30 así❤️ imagínate que fuerte” escribía Angy junto a otra imagen de ese reencuentro con sus viejos amigos. No hacía falta más para que las felicitaciones empezaran a multiplicarse.

“2020. Los 30. Año diferente, pero riendo mucho, como siempre. Ya soy toda una MUJER. 😥Gracias por las felicitaciones. Os quiero ❤️”, terminaba diciendo Angy.