Soraya reivindica su cuerpo cuando está a punto de cumplir 38 años

Soraya es una de esas cantantes que siempre ha tratado con total naturalidad cualquier tema, incluido el de su estado físico. “En unos días cumplo 38 años, he sido madre, llevo 15 años trabajando sin parar, excepto este que me ha dejado vivir mi vida más tranquilamente ☺️ Me quiero y me cuido. Por dentro y por fuera. Lucha por conseguir la mejor versión de ti. No te conformes!❤️”, escribe en redes sociales junto a una fotografía que muestra su vientre musculado que delata su afición al ejercicio.

No han faltado las puntualizaciones porque ha habido seguidoras que han sentido curiosidad. “Llevas una dieta estricta? Cuéntanos un día tuyo q comes”, le preguntaba una. No ha dudado en contestar: “No nada, no llevo dieta, como sano y cuando quiero algo realmente lo como ... pero compenso!”.

La imagen que ha compartido deja claro que no tiene un gramo de grasa, pero no es algo que le obsesiones. “Sí estás guapísima, qué gramos de grasa quieres bajar, no me lo explicó. Con todo lo qué sudas encima del escenario, criar y jugar con tu hija, todo eso, te quema las pocas grasas qué tienes”, le comentaba otra seguidora.

Ella también ha tenido respuesta: “Nunca hablo de quemar grasas, me cuido el cuerpo porque es mi vehículo en esta vida ... y hay que cuidarlo”.

Su compañera de profesión, Diana Navarro, también tenía algo que decirle: “Más fuerte que un limón! Y un amor de persona! 💚”. Unos piropos que Soraya se tomaban con humor: “jajajsjsja😂 ❤️”.

Pero ese vientre plano podría cambiar. Una usuaria tenía una pregunta muy personal para ella: “Te gustaría darle un hermanito o hermanita a Manuela?? Sois una bella familia 😘”. A lo que contestaba de manera rotunda: “me encantaría!”.