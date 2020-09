El topless sin censura de Jedet que no se puede publicar en Instagram

Jedet se ha convertido en una de las actrices del momento. La joven forma parte de la serie Veneno, la última producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que ha cautivado a la crítica y al público con sus dos primeros episodios. Jedet da vida a Cristina Ortiz en una de sus versiones más jóvenes.

Este mismo año, también ha publicado su primer libro, Efecto mariposa, donde ha comartido algunos de sus pensamientos más íntimos. Vamos, que este 2020 está siendo un año lleno de éxito para ella.

Ahora, la joven ha compartido unas fotos en su cuenta de Twitter donde aparece con el pecho totalmente descubierto. Sin ningún tipo de censura (recordemos que esto no es Instagram), Jedet ha subido dos retratos en blanco y negro donde posa sin sujetador. ¡Libres domingos y domingas!

De este modo, Jedet se suma a la larga lista de celebs que reivindican el free nipple a través de las redes sociales, demostrando que no hay que no tiene ningún sentido la censura de los pezones. Junto a las imágenes, la catalana ha compartido solo el emoji de tres rosas.

Por supuesto, los comentarios no han tardado en llegar, halagando lo bien que sale en las fotos. Un usuario ha comparado las imágenes con la portada del primer álbum de Britney Spears: Baby One More Time. “Same Vibes”, ha escrito.

El tuit, en menos de una hora, ha conseguido más de 1,5 mil me gusta y 100 retuits. ¡Toda una barbaridad!

Hace unos días, Jedet estuvo en la rueda de prensa de Veneno en el Festval de Vitoria. La artista se emocionó al recordar el rodaje:

“Es un honor para mí formar parte de esto. Quiero agradecer por apostar por una ficción que no es tan comercial y quizá hubiese sido impensable si no hubiese valientes que hubiesen dicho ‘vamos por ello’. Si no existiesen ellos para contar nuestras historias, siempre estaríamos en la sombra”.