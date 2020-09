Major Lazer escucha a sus fans y prepara su colaboración con Nicki Minaj

"Os escuchamos. Oh my Gawd. 10 de septiembre". Con este escueto mensaje, Major Lazer ha confirmado a través de sus redes sociales el inminente estreno de su nuevo colaboración: Oh my Gawd.

Se trata de un nuevo paso adelante hacia el nuevo proyecto musical de los productores después de que Diplo haya probado en solitario con diferents proyectos como LSD junto a Labrynth y Sia o con diferentes géneros como el country.

El nuevo disco de Major Lazer del que tanto se viene hablando, Lazerism, tendría en Oh my Gawd una nueva tarjeta de presentación. Una canción en la que participaría no sólo Nicki Minaj sino también el nigeriano Mr. Eazi y el británico King K4MO.

Algunos medios especializados hablan de ritmos dancehall en la canción sin poder precisar todavía cuál es el papel de la rapera en el mismo.

De momento Major Lazer sigue calentando su nueva aventura discográfica después de hacernos disfrutar hace unos meses con Lay your head on me junto a Marcus Mumford. Ya sólo quedan 3 días para que podamos disfrutar de su nueva propuesta.