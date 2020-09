La versión de Justin Bieber del clásico de los 90 que ha sorprendido a todos

En pocas horas el vídeo lleva ya más de 2 millones de reproducciones y subiendo. Una prueba de que la versión que Justin Bieber ha interpretado a piano y subido a Instagram no ha dejado indiferente a nadie.

Siempre es agradable ver al cantante canadiense desenvolverse sin toda la producción de los grandes discos e interpretar canciones en formato acústico o, como en este caso, a piano. Y la sorpresa es mayor por el tema elegido.

Un clásico de finales de los 90 que se estrenó cuando Justin Bieber apenas contaba con tres años de edad. All my life es un clásico del rnb y del soul firmado por K-Ci y JoJo. Y con el impulso que les ha dado Bieber ante sus casi 150 millones de seguidores vivirá una segunda juventud.

"No estoy seguro de haber clavado las frases pero sí que he cogido el ritmo. Gracias por grabarlo Alfredo Flores" escribió el solista canadiense junto al vídeo en su perfil oficial de Instagram.

Una faceta muy diferente a la de los chándals, los collares de oro, las chicas con poca ropa y los coches de lujo con las que le vimos en el videoclip de Popstar de DJ Khaled y Drake.

Después de publicar su último álbum de estudio que no ha podido presentar a nivel mundial con su habitual gira internacional, Justin Bieber no para de crear, cantar y colaborar como le hemos podido escuchar también en Falling for you junto a Jaden Smith.

"Música... Arte y Moda... Siempre he sido capaz de expresarme... en los momentos felices y en los tristes, en los momentos de paz y en los que la ansiedad me domina... Estoy tan agradecido de haber sido bendecido con la habilidad para expresarme. Y estoy tan agradecido de tener una plataforma y una oportunidad para crecer, cometer errores y aprender de ellos. Me siento tan bendecido de tener tanta gente animándome y empoderándome para ser el mejor yo que mi objetivo es empoderar a los que me rodean para que sean los mejores ellos" escribió hace unos días el solista sobre su faceta creativa.