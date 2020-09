Jaden Smith y Justin Bieber, juntos en Falling for you

Podría decirse que son uña y carne. Jaden Smith y Justin Bieber se han convertido en los últimos años en los mejores BFF que uno podía encontrar en el panorama de las celebrities. A nadie le es ajena su buena relación. Una amistad de la que presumen a menudo en redes sociales y que en ocasiones también nos deja regalos como Falling for you.

Se trata de la nueva colaboración entre ambos solistas cuyo estreno ha llegado de la mano de la nueva mixtape del pequeño de los Smith: CTV3 (Cool Tape Volume 3). Un proyecto creativo en el que el músico ha invertido más de un año. Casi el mismo tiempo que tardó en presentarle su posible 'featuring' al canadiense.

Así lo ha desvelado el propio Jaden Smith a través de la plataforma Apple Music en la que este proyecto ha visto la luz: "Escribí la canción con mi profesor de guitarra el pasado verano, en mi habitación. Mientras la hacía iba pensando: tío, quiero a Justin en esta canción como sea. Pero a él no le dije nada hasta que no llevaba unos 10 meses trabajando en ella. Estuve trabajando en ella durante casi un año antes de que se la interpretara por primera vez".

Con esa dedicación, cariño y empeño, la respuesta de Justin Bieber no pudo ser otra que sí y así es como Falling for you ha cobrado vida dentro de CTV3, un trabajo musical con el que a Smith se le cae la baba...

"Este disco es una pieza temporal en el sentido en el que estoy hablando desde la perspectiva de un artista, de un rapero, de un cantante, de un poeta. Estoy hablando desde la perspectiva que me da tener 16 y 17 años. Es la edad en la que la mayoría de la gente encuentra su primer amor o sufre su primer desamor y en eso estoy yo también" explica Jaden en palabras recogidas por Billboard sobre su entrevista.

No es la primera vez que escuchamos a estos dos artistas juntos ya que en la última década nos han brindado brillantes actuaciones y canciones juntos como OMG o Never say never. Ahora ha llegado el turno de disfrutar de Falling for you