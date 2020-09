‘Good Vibes’, el nuevo tema de HRVY y Matoma, es el cocktail perfecto de optimismo y positividad

HRVY y Matoma cierran el verano de la mejor manera posible. Ya necesitábamos otro tema suyo, uno que llegara tan lejos como NEVERMIND. Por eso, durante el aislamiento decidieron ponerse manos a la obra y dieron buenos frutos. Good Vibes es su nuevo single que, como su nombre indica, está lleno de positividad y optimismo. Este formará parte de Can You Hear Me?, su próximo álbum que como ha anunciado el artista, verá la luz el 20 de noviembre.

El cocktail de talento en este tema está asegurado. Han contado con MNEK, un cantante y compositor nominado a los Grammy, además del trabajo de Matoma. Este DJ y productor noruego suele aparecer de la mano con artistas del calibre de The Notorious B.I.G, Becky Hill, Sean Paul o Noah Cyrus. El talento de estos tres artistas, sumado al mensaje de la canción, dan un resultado más que potente.

“Creo que el mundo está necesitado de buenas vibraciones ahora mismo y espero que good vibes sea la canción perfecta para el cierre del verano”, cuenta HRVY sobre el proyecto. Y es que la letra realmente nos transmite eso: "I know life will never be perfect but / The sun shining feels like i deserve it".

Este adelanto solo hace que aumenten nuestras ganas por ver su nuevo álbum. En él disfrutaremos de ME BECAUSE OF YOU, creado junto a Tom Mann (Lewis Capaldi), Peter Hanna (Nick Jonas) y Thomas Eriksen (Ava Max) y también el más reciente, NEVERMIND, (compuesto por J Hart (Bieber) y Pollack (Lauv).

Un reflejo del crecimiento y madurez del artista. Además de una mezcla de sus intereses musicales. Podremos encontrarnos tanto bombazos a lo Sorry de Justin Bieber como baladas más tranquilas al estilo N-sync.

Desde luego, este joven de 21 años gusta alrededor de todo el globo terráqueo. Los 4.8 millones de seguidores que acumula en redes sociales le apoyan haciéndole llegar a 1 billón de streams en las plataformas digitales. Gracias a ellos ha actuado en el Hammersmith Apollo de Londres y en el Big Weekend junto a artistazos como Stormzy, Miley Cyrus o Charli XCX.