Zendaya revoluciona las redes sociales con su último peinado

Zendaya es una de las actrices más solicitadas de su generación. Con 24 añitos recién cumplidos, la estadounidense no para de trabajar: no solo está en la serie Euphoria, también en la saga Spider-Man y en la nueva versión de Dune. Además, la ex chica Disney se ha convertido en una de las voces de su generación gracias a su discurso activista a favor de mejorar los derechos de las mujeres y de las personas negras. Si esto no fuese poco, también es una de las caras favoritas de los diseñadores para vestir en las alfombrar rojas. Vamos, que Zendaya es lo que comúnmente se llama una estrella de Hollywood en todos los niveles. ¡Y nosotros no podemos estar más de acuerdo.

De este modo, si Zendaya sube tres selfies con un nuevo look en sus redes sociales, ¡se convierte en noticia! Este mismo martes, 8 de septiembre, la joven estrella ha sorprendido a sus más de 78 millones de seguidores y seguidoras de Instagram con el pelo lleno de trenzas. ¡Y es que está impresionante!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zendaya (@zendaya) el 7 Sep, 2020 a las 5:01 PDT

La imagen, en menos de 12 horas, ha revolucionado internet y ha conseguido casi 10 millones de “me gusta”. ¡Oh my god! Aunque no se sabe si es porque a la actriz le apetecía un cambio de peinado o por exigencias de guion, la verdad es que las imágenes han cautivado a sus seguidores y seguidoras, provocando todo tipo de comentarios positivos.

De hecho, la imagen de Zendaya se ha convertido en viral también en Twitter, provocando que el nombre de la actriz se convirtiese en viral. Su look incluso ha recordado a una de las protagonistas de Vis a Vis, la famosa serie española. De hecho, se parece a Rizos, el personaje de Berta Vázquez, cuando luce la melena en trenzas.

Como olvidar cuando Zendaya estuvo en Vis a Vis pic.twitter.com/tRm5VpqqJ3 — Jorge Ruphuy (@JorgeRuphuy) September 8, 2020

No es la primera vez que la joven sorprende con sus looks capilares. La joven no tiene miedo de arriesgar y durante todos estos años ha sorprendido con sus cambios de looks. ¡Y es que su pelo es pura fantasía!

Sin duda, Zendaya es uno de los rostros con más proyección de Hollywood. Su talento en serie Euphoria, donde da vida a Rue, le ha valido su primera nominación a los Premios Emmy. ¿Se lo llevará?