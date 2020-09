Beatriz Luengo responde a Maluma con su versión feminista de ‘Hawái’

Maluma tiene esa capacidad de convertir en oro cualquiera de sus lanzamientos, aunque en el caso de Hawái, además, ha levantado polémica. Al parecer, se trata de una canción dedicada a su ex novia Natalia, quien supuestamente a comenzado una relación con el futbolista Neymar.

Aunque la letra que da vida al tema es la que, para muchos, se ha convertido en el principal motivo de las críticas al considerar que Maluma debería cerrar esta etapa para dejar disfrutar a la chica de su nueva relación. "Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero", dicen algunos de sus versos.

Las reacciones a esta canción han sido infinitas, aunque algunos han decidido por hacerlo también a través de la música. Este es el caso de Beatriz Luengo, que ha compartido la versión feminista del tema para enviarle un claro mensaje al colombiano: "Créeme que no me hace falta ná, absolutamente ná. Hawai de vacaciones. Tú dedicando canciones, cuenta falsa en instagram pa que no vea cómo me chequea", dicen algunos de sus versos.

Esta versión se ha ganado el apoyo de otros artistas y rostros conocidos. Blas Cantó y Lara Álvarez son algunos de los que han inundado los comentarios de bonitos mensajes. Pero eso no es todo.

La agencia del propio Maluma también ha comentado en esta publicación. "Wowwwww", dice acompañado de unas llamas de fuego. ¡Nadie puede resistirse al talento de la compositora madrileña!

De momento ya son más de 1,2 millones de reproducciones las que ha recibido en cuestión de tres días, por lo que no nos extraña que la versión de la propia Luengo acabe viralizándose tanto como la original de Maluma. Y tú, ¿con cuál te quedas?