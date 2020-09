Hace tan solo unos días, conocimos la noticia de que Mark David Chapman, el hombre que asesinó al exbeatle John Lennon, volvió a obtener la negativa de salir de la cárcel después de una nueva petición. El próximo mes de diciembre se cumplirán 40 años de esos cinco disparos que recibió por la espalda a la salida de su apartamente en Nueva York, y truncó todos sus planes futuros.

Ahora, según un artículo de prensa descubierto recientemente, el asesino del músico podría haber tenido en mente una siguiente víctima. De acuerdo con la revista Farout Magazine, en una entrevista extraoficial realizada a David Bowie en 1999, el propio cantante confesó que él era la siguiente víctima que el criminal tenía en su lista.



En esta entrevista, el Duque Blanco reveló que él era la otra obsesión de Chapman. "Yo era el segundo en su lista, eso me dijeron los detectives", comentó el artista. Además, el músico asegura que Mark Chapman tenía previsto asistir a una función de El Hombre Elefante, el espectáculo de Broadway que estaba en aquella época representando en Nueva York.

Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, en una imagen en la prisión de 2010. / Kypros/Getty Images

De hecho, su entrada para asistir ya estaba en su poder, y era para el día siguiente. "La noche después de la muerte de John había tres asientos vacíos en la primera fila. No puedo decirte lo difícil que fue continuar. Casi no superé la actuación", mencionó el cantante, confesando la gran pena que sentía por la repentina muerte del exmiembro de The Beatles.

Bowie y Lennon eran buenos amigos e incluso disfrutaron trabajando juntos en una de las mejores canciones del Duque Blanco, Fame, de su disco Heroes. La pérdida de Lennon fue sin duda un gran impacto para Bowie,y algunos años después de su muerte le homenajeó cantando una emocionante versión de Imagine.

David Bowie estaba seguro de ser el siguiente en la lista del asesino de John Lennon

Después de conocer esta sinistra lista, no cabe duda de que Chapman estaba obsesionado con algunos iconos de la cultura musical de su época, y podría haber causado más tragedias de no haber sido arrestado. David Bowie llegó a los 69 años y nos dejó un enorme legado musical y artístico que seguimos disfrutando hoy en día.