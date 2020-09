Justin Bieber añade un nuevo tatuaje a la colección

Hace ya algunos años, Justin Bieber confirmó ante una revista que en su cuerpo tenía 52 tatuajes. Su objetivo era que no quedara ni un sólo centímetro de su torso sin tinta y poco a poco va cumpliendo su palabra.

El solista canadiense acaba de añadir un nuevo tatuaje a su colección. Símbolos, frases, fechas, animales, nombres de discos... Y ahora también una rosa que le ocupa parte del pecho y el cuello.

De por sí un tatuaje es súper sexy y en una celebrity como Justin Bieber muchísimo más (aunque en ocasiones se haya arrepentido). Y ahora que vive un momento de felicidad personal y profesional gracias a Hailey Baldwin no nos extrañaría que aparecieran más tatuajes de este tipo.

El primer tattoo se lo hizo a los 16 años y a día de hoy ya ha invertido más de 100 horas en marcarse el cuerpo. "Si los tatuajes no dolieran, todo el mundo tendría. Vale, quizá no es para tanto. Más de cien horas de trabajo duro en mi cuerpo y no me arrepiento de ninguna. Absolutamente amo el arte y veo mi cuerpo un lienzo. Es tan divertido", dijo el año pasado a través de su cuenta de Instagram.

Como en anteriores ocasiones, Justin Bieber ha documentado todo el proceso sobre la silla de tatuajes hasta el resultado final agracediendo al Dr. Woo su labor como tatuador. ¿Qué te parece su nueva adquisición?