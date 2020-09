El alegato de Rozalén a favor de los conciertos: “No es justo”

La nueva normalidad se está topando de bruces con la segunda ola de contagios provocada por la pandemia mundial. Una situación que está provocando situaciones dramáticas en muchos músicos nacionales que quieren presentar en directo su música y que se encuentran con demasiados impedimentos. Como es el caso de Rozalén.

La solista se ha mostrado muy afectada en su última publicación en Instagram en la que ha anunciado sus últimos conciertos por el momento con una sensación agridulce de estar siendo vigilada hasta el mínimo detalle.

"Tengo que contaros: Hoy se han puesto a la venta las entradas para nuestro próximo concierto en SANTANDER el 18 de septiembre... Os lo digo con alegría, por el privilegio que supone hoy en día poder trabajar en la música. A la vez os digo con mucha tristeza que Santander y Oviedo serán los últimos conciertos que ofreceremos y que no sé cuándo volveremos a poder volver a subirnos juntos a un escenario. Parece que pasará mucho, mucho tiempo 😞" empieza explicando Rozalén con una primera mala noticia para sus miles de seguidores.

"No os imagináis lo especial y lo duro que están siendo estos conciertos, por la emoción contenida, por el ojo crítico siempre encima, por tener que soportar hasta mentiras y manipulaciones, por este castigo por parte de instituciones y una parte de público que se ofende por ver personas en eventos culturales, pero ni se inmutan ante medios de transporte o terrazas llenas" critica la cantante manchega nacida en Albacete ante la injusta situación que muchos músicos están viviendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RozalenMusic (@rozalenmusic) el 8 Sep, 2020 a las 11:21 PDT

"Os juro que hacemos lo imposible por intentar hacer bien las cosas, pero es agotador... Y no, lo siento pero no, con la experiencia de los conciertos dados no es justo.

Esto me hace AGRADECER el triple a los que estáis apoyándonos y devolviéndonos tanto cariño. Porque sí, #LaCulturaEsSegura 🌹 Os voy a cantar con toda mi alma" promete para terminar su publicación Rozalén.