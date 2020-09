Demi Lovato y Marshmello revelan la fecha de su colaboración: ‘OK Not To Be OK’

Demi Lovato y Marshmello llevan tres años hablando de esta colaboración. ¡Tres años! Han subido el hype lo más arriba posible y ahora las expectativas están por los cielos. Por fin, ya hay fecha para su tema OK Not To Be OK. Los artistas han esperado hasta el último minuto para anunciar que será el día 10 de septiembre.

Subían a la cuenta de Demi Lovato lo que ella ha llamado su “teaser favorito”. En él se ve a Marshmello en el sofá leyendo en Twitter memes de su muy hablada colaboración. Incluso, el artista con nombre y cabeza de malvavisco, ha recibido amenazas de fuego (en tono humorístico obviamente) que ha incluido en el video. Imágenes de este dulce en las hogueras quemados con comentarios que decían: “Esto es lo que te va a pasar si no revelas la colaboración ya”.

Menos mal que tanta violencia no ha hecho falta. Los lovatics ya tienen su regalo y encima, la portada del single. Demi subía a su Instagram esta pieza de arte que tiene unas manos unidas en el centro y emojis tristes o felices en el fondo. Mensaje y estética unidos para siempre. Se espera un trabajo con profundo mensaje pero ritmo increíble de la mano del DJ. Que por cierto, pronto sacará su último disco.

Y es que, si por algo es conocida la cantante de Sober, a parte de su increíble voz y música, es por sus problemas mentales que ha luchado como una campeona. Compartía recientemente un post donde hablaba de ello: “La terapia me ha me ha salvado la vida de muchas maneras, y no estaría aquí hoy si no fuera por ella. Están pasando muchas cosas en el mundo y debemos cuidarnos a nosotros mismos y de los que nos rodean”.

Estamos ansiosos de escuchar lo que estos dos tienen entre manos. Como Marshmello respondía a Demi en uno de sus posts: “NO PUEDO ESPERAR MÁS”.