Taylor Swift iguala el récord de Whitney Houston con ‘Folklore’

A estas alturas Taylor Swift no tiene que demostrar nada a nadie. Con tan solo 30 años, la cantante estadounidense puede presumir de ser la artista femenina más exitosa de la historia y es que las cifras no dejan de avalarla.

Su último álbum, Folklore, que salió por sorpresa el pasado 24 de julio, continúa imbatible en lo más alto de la lista Billboard 200 tras seis semanas. De este modo, la cantante ha igualado el récord de Whitney Houston como número 1.

Tal y como asegura el famoso medio musical, la cantante de August lleva seis semanas liderando el chart, sumando un total de 46 semanas en lo más alto si tienes en cuenta todos los números 1 que ha tenido con sus ocho álbumes de estudio.

Houston consiguió tal proeza a lo largo de su carrera con los álbumes Whitney Houston, Whitney, I Look To You y la banda sonora de la película de El Guardaespaldas. De hecho, Folklore consigue ser el primer álbum en estar seis semanas consecutivas en lo más alto desde 2016, cuando Drake lo hizo con The View.

La siguiente artista femenina que está detrás de Taylor en la carrera es Adele, quien con sus discos suma 34 semanas en lo más alto. Eso sí, si la artista estadounidense quiere alcanzar al grupo que más semanas ha estado en lo más alto de la lista de Billboard con sus discos tiene que superar a los mísmisimos The Beatles, quien suman 132 semanas con sus 19 discos. Vamos, tres veces lo que lleva Swift.

Es la quinta vez que Swift está seis semanas consecutivas con un disco en la cúspide de Billboard 200. Ya lo consiguió con 1989, Fearless, Red y Speak Now. De hecho, los dos primeros discos estuvieron hasta once semanas.

Sin duda, Taylor Swift es historia del pop viva, ¡y solo tiene 30 años! ¿Qué otros récords obtendrá la artista?