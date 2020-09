Ya está aquí el trío de estrellas con su nueva colaboración. Ozuna, que acaba de lanzar su nuevo disco llamado ENOC se une junto a Sia y Doja Cat para sacar Del mar. Estos tres talentos se han unido para entrar en las listas más tops. Una canción que tiene como objetivo mantenerte en el mood veraniego, aunque ya sea septiembre.

Te hace bailar, tiene frescura y puedes escuchar a Sia cantando en español. ¡Qué más se puede pedir! La australiana manifestó entre risas que no sabía hablar español, pero eso no ha sido un problema. Afortunadamente, su guardaespaldas sí habla nuestro idioma y es quien le ha ayudado con la pronunciación durante la grabación del tema en el estudio. "Me lo pasé muy bien, aunque tardásemos alrededor de 20 minutos en grabar la letra".

“Estaré soñando yo / Se ve tan tropical / El sol está que quema quiero más, quiero más / Le dije baby qué pasó / Pal agua que hace calor”, dice Ozuna y luego lo repite Sia con un español recién aprendido. Luego se mezcla con el inglés de Doja Cat: “Kiss my skin I won't tell lies / Lucky son of a gun / I give you a no stress life / Vacays you never been / Whenever you want / Boy I need you like a vacay”.

Así suena "Del mar", la colaboración de Ozuna con Sia y Doja Cat

El latino admira a estás artistas que como bien dice “están rompiendo en el mundo de la música anglo”. Y según le contó a En Casa con Telemundo, se siente honrado de que hayan aceptado trabajar a su lado. Pero él no se queda corto después de alcanzar el éxito con Despeinada junto a Camilo y Una Locura con J Balvin y Chencho Corleone.

Y aunque este tema está hecho para salir de fiesta, el Covid nos frena. Los tres artistas, cada uno en un lugar del planeta, bailan con ritmo su joyita que tiene el mar como protagonista. “Hoy quiere salir, la calle la espera”, dice la letra y nosotrxs tendremos que esperar.