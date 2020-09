Cristina Pedroche y su nueva (y agotadora) mudanza

A medida que los negocios y las cuentas de Cristina Pedroche y su marido Dabiz Muñoz han ido creciendo, también lo ha hecho sus ganas de contar con una mayor privacidad en su lugar de residencia.

La presentadora de Vallecas cambió las calles de Entrevías por el barrio de Embajadores cuando comenzaron a compartir piso al formalizar su relación. Y durante varios años allí mantuvieron su nido de amor hasta que con la cuarentena obligada por la pandemia parece que la pareja ha buscado una casa que tuviera zonas al aire libre.

Según han recogido varios medios de la prensa rosa, la mudanza de la televisiva y el chef habría tenido lugar a lo largo de este verano. Y es que la Pedroche ya dejó caer en el cierre de la temporada de La Resistencia que estaba visitando casas para mudarse.

Cristina Pedroche ha ido dejando alguna prueba de esta nueva mudanza en sus redes sociales: "Todo el día deshaciendo cajas. Necesitaré yoga para el dolor de espalda. Reconozco que todo el mes de agosto con el curso y demás, y trabajar, me he tomado la mudanza con mucha tranquilidad, pero estas son las últimas cajas", explicaba en sus stories de Instagram" escribía en sus stories de Instagram.

"Hacer una mudanza es horrible, la cantidad de cosas que tenía. Todo lo que he donado, lo que he regalado. Mis amigas más felices que nunca, pero ya me queda poco. Eso sí, como la casa es de alquiler cuando me quiera dar cuenta tengo que hacer otra mudanza", alegaba Pedroche.

Y es que el feliz matrimonio ha puesto en alquiler su piso en propiedad y se ha ido de alquiler a la urbanización La Finca en pleno Pozuelo de Alarcón (Madrid).