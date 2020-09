María Castro contesta una dura crítica que recibió ante su postura sobre la vuelta al cole

La vuelta al cole está siendo caótica y mantiene a la sociedad dividida y llena de incertidumbres. Las aulas han reabierto sus puertas y no todo el mundo está de acuerdo. Hay padres que han optado por no llevar todavía a sus hijos y una de ellas es María Castro. Lo explicó el primer día de clase en el que no quiso perder la oportunidad de mandar unas palabras a todos los que sí habían ido.

“Feliz primer día de cole, niñas y niños... mamás y papás. Algunos ya estáis de vuelta a casa... otros seguís con la experiencia del primer día... Pero seguro q tod@s habéis sido presa de un revoltijo de nervios, emociones... sonrisas y lágrimas a partes iguales.... (aunq yo era más de lágrimas, siempre a sus espaldas claro). Y es que menudo día importante para señalar en el calendario!!!”, empezaba diciendo empatizando con los que habían protagonizado esa vuelta al cole.

“Qué difícil de gestionar y digerir... y más en esta nueva situación. Nosotros nos quedamos en casa... de momento. La etapa de preescolar no es obligatoria, y la inminente llegada de la bebé, y la visita SEGURA de los abuelitos, nos hizo plantearnos el empezar un poquito más tarde. Por protección, por seguridad, por ver cómo van las cosas... y sobre todo porque podemos, claro”, continuaba justificando su decisión.

Eso sí, si perder la consciencia de que no todo el mundo puede actuar como ella: “Ojalá todos pudiésemos elegir... yo me siento afortunada por poder hacerlo, aunq tenga ganas ya de normalidad ‘poco normal’... por ella, por sus amiguitos, por su socialización.... pero aún no es el momento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Castro (@maria_castro_jato) el 8 Sep, 2020 a las 4:33 PDT

Ante estas palabras recibía muchas felicitaciones por su decisión y había muchos que no sólo entendían su decisión, sino que, incluso, la compartían. Pero recibió un comentario criticando que hablara de los colegios como guarderías mientras los padres trabajan. A María no le ha sentado nada bien y ha reproducido el comentario y ha contestado.

“No se me ocurre forma más fácil de ser infeliz, que malinterpretar ‘por sistema’ lo que el otro intenta transmitir sin ofender. Este comentario lo recibí ayer, tras el post que dejé en mi muro.... intentaba explicar cómo iba a ser nuestra ‘no vuelta al cole’ (de momento), por razones que a mi marido y a mí nos parecían de peso, dadas nuestras circunstancias personales...y respetando y comprendiendo cualquier otra postura... OBVIAMENTE!”, empezaba diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Castro (@maria_castro_jato) el 9 Sep, 2020 a las 4:14 PDT

“Si de más de 200 comentarios, sólo ella/ el/ ello se ha ofendido, igual debería hacérselo mirar. Yo a lo mío, que siempre ha sido la opción más sabia. Gracias a toooooodos los demás, que sois muchos, por vuestro apoyo, comprensión... y también por compartir otras opciones posibles, ante esta etapa, nada fácil, que nos espera”, terminaba su respuesta airada al comentario.