Barbie Ferreira adelanta nuevos detalles de la segunda temporada de ‘Euphoria’

Que tendremos segunda temporada de Euphoria es una realidad. ¿Cuándo? Aún está por ver. Pero Barbie Ferreira, que interpreta a Kat, ha adelantado algunos detalles que no pasan desapercibidos.

Ferreira asegura que esta nueva parte de la historia "no decepcionará a los fans". Aunque parece que tendremos que esperar para saberlo, ya que la grabación fue interrumpida debido al coronavirus. "Nos tenemos que asegurar que todo es seguro y que haya tanta gente apoyándonos, tantos artistas y creativos que no quieres que... para hacerlo bien tienes que esperar", explica Barbie a ETOnline.

"Llegará y la espera valdrá la pena, estoy asegura", añade. Todo apunta a que, según las palabras de nuestra protagonista, esta segunda temporada superará en intriga y emociones fuertes a la anterior. Aunque superar el inicio de esta historia de dramas, sexo, drogas y relaciones no ha debido ser tarea fácil.

Zendaya confirmó el estreno de una segunda temporada a mediados de marzo de este año cuando compartió una foto junto a Angus Cloud en la lectura del guion. "¡¡Allá vamos!!", decía en la descripción de la publicación. A juzgar por las sonrisas de sus rostros, parece que también se vienen escenas muy divertidas (o bizarras).

Lo que también dejó caer la actriz es que quizás estrenasen un par de capítulos "puente" que pueden grabarse de manera segura. "No sé nada de esto. Creo que ocurrirá, pero no sé nada de los detalles", responde Barbie Ferreira en referencia a esta noticia. Parece que no lo descarta, ¿no?

Sea como sea, es oficial que tendremos segunda temporada de Euphoria. La pregunta es: ¿cuándo?