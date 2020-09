Halsey debuta como actriz en la serie ‘The Players Table’ junto a una de las actrices de ‘Ephoria’

Halsey ya tiene personaje para debutar como actriz. Lo hará en The Players Table, una serie basada en la novela debut de Jessica Goodman. La historia nos lleva a un instituto donde una estudiante de secundaria, Jill Newman, investiga la muerte, tres años antes, de su mejor amiga, Shaila y la relación que pudo tener en el suceso la sociedad secreta que gobierna el centro, The Players.

La cantante dará vida a Rachel Calloway, una joven con problemas emocionales que se une a Jill para encontrar a los responsables de la muerte de Shaila y exonerar así a su hermano pequeño, Graham, que fue condenado por el asesinato. Quiere demostrar su inocencia antes de que cumpla 18 años.

Ella perteneció a esa sociedad tres años antes, aunque terminó por abandonarla. ¿Qué sucederá ahora? ¿Qué secretos guardan? Ya han comenzado con el rodaje y Halsey no puede estar más emocionada, sobre todo, con su compañera de reparto, Sydney Sweeney a la que hemos podido ver en series como Euphoria, El cuento de la criada o Todo es una mierda.

“Soy la chica más afortunada del mundo porque hago mi debut actoral con mi ser humano favorito @sydney_sweeney, en una adaptación televisiva de un libro increíble de @jessicagoodman, que será escrito / adaptado + dirigido por uno de los mejores @ annabelleattanasio”, compartía en redes junto a varias fotografías con su nueva amiga favorita.

Pero lo mejor de todo es que no será tan solo una de las protagonistas, sino que también producirá la serie, lo ha confirmado ella misma: “Lo más salvaje de todo, ¡también seré PRODUCTORA en la serie con algunos de mis ídolos JEAN-MARC VALLÉE + NATHAN ROSS @crazyrosefilms con Fifty-Fifty Films @fiftyfiftyfilms de Sydney! Ustedes se van a enamorar de The Players Table. Simplemente no puedo esperar ...”.

Dicen que ahora podría ser pareja de Cara Delevingne, de confirmarse, seguro que le dará algún consejo que ella, en esto de la interpretación, ya tiene experiencia.