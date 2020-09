Mario Casas, sobre su vuelta a ‘Los hombres de Paco’: “La serie me ha llevado a donde estoy”

Mario Casas se dio a conocer en España gracias a interpretar al becario Aitor Carrasco en Los hombres de Paco. Todo lo que vino después –Mentiras y gordas, A tres metros sobre el cielo, Carne de Negón, Grupo 7, Palmeras en la Nieve– ya es historia.

Los hombres de Paco es una serie a la que guarda especial cariño por lo que significó para él tanto a nivel personal como profesional: "Es una serie que me ha llevado a donde estoy ahora. Es parte de mi camino, de mi trayectoria", nos confiesa por teléfono. "Hay gente detrás que en su momento me lo dio todo, como los productores, el director de casting o los cineastas", recuerda con nostalgia.

Aunque muchos medios se han hecho eco de que Casas ya está inmerso en el rodaje de la nueva temporada, lo cierto es que aún no ha pisado el set de rodaje. Él mismo adelantó que Aitor estaría en la serie de Atresmedia, aunque desconoce cómo y de qué forma. "Todavía no he vuelto", nos revela. "Sé que la están grabando, haciendo los capítulos y que yo tendré una colaboración, pero aún no tengo guiones ni nada. La información es muy escasa".

Y es que su personaje, enamorado de Sara (Michelle Jenner) y después de Lis Peñuelas (Patricia Montero), fue uno de los más queridos por el público pero más odiados por Lucas (Hugo Silva), quien vio cómo "el becario" estuvo a punto de hacer quebrar la turbulenta relación que mantenía con Sara tras establecer un complicado triángulo amoroso de engaños y desengaños.

Casas confiesa, sin embargo, que no tiene muy claro en qué situación se encontrará a Aitor en esta nueva temporada: "No sé qué va a pasar con el personaje. A mí me llamaron y lógicamente les dije que sí, pero aún está por ver dónde está Aitor este 2020 o 2021. ¡Tengo muchas ganas!", continúa, visiblemente emocionado por continuar con el proyecto.

Lo cierto es que Casas es un actor que trabaja de manera intuitiva y no escoge sus personajes premeditadamente. "No es que me apetezca hacer cinco thrillers o dos comedias. Me llegan los guiones, me atrapan los personajes y los acepto dependiendo de si me apetece o no interpretarlos. Ojalá me venga mañana una comedia o un drama romántico o una película pequeña de autor. Yo estoy abierto a interpretar y a hacer cosas distintas", explica el coruñés.

Aunque aún no hay una fecha de estreno para la nueva temporada de Los hombres de Paco, todo apunta a que Atresmedia la lanzará en 2021.