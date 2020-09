Ava Max, Camilo, Beret y Alborán, Jawsh 685 y Derulo…: ¿quién será el rey o la reina de la lista este sábado?

¡Qué raros son estos días de septiembre! Las vacaciones aún recientes, el fresquito que llega, la vuelta al trabajo o a los estudios… Podría decirse que es una etapa de transición, y eso quizá tiene su reflejo en la música. Los ritmos veraniegos pierden fuelle, pero todavía no es tiempo de melancólicas canciones otoñales… Lo cual plantea una gran incógnita con respecto a la lista de este sábado: ¿quién será el número uno? ¿Seguirán coleando los éxitos de agosto o algún tema más reposado atrapará la primera plaza?

Lo único que sabemos a ciencia cierta es que de momento el número uno es para un tema bailable: Savage love, de Jawhs 685 y Jason Derulo. Lo hemos escuchado sin tregua y sus ecos aún resuenan con fuerza, lo que le hace favorito una semana más. Pero también habrá que contar con Beret y Pablo Alborán (#2), el siempre refrescante Camilo (#5) y los irreductibles Fred de Palma y Ana Mena (#4). Claro que… ¿y si Ava Max, que está en el #5 con Kings & queens, se marca un salto acrobático, supera a los que la preceden y se planta en la posición de honor? Aún no ha sido número uno…

Este sábado también sabremos la suerte que corre el único candidato de la semana. Se trata de Pa toda la vida, la colaboración de Don Patricio y Mozart La Para; un tema de marcado aire tropical (ambiente reforzado por su vídeo) que puede convertirse en el nuevo gran éxito del cantante canario, quien en agosto del año pasado alcanzó el número uno con Contando lunares. Ahí queremos veros dándole caña con el HT #MiVoto40 en Twitter para que entre.

En la sección La Máquina del Tiempo repasaremos los números uno de esta semana de hace un año, hace cinco, 10, 15, 20, 25… y 30 años, cuando Tony Aguilar debutó en LOS40. Además, os contaremos las últimas noticias y sorpresas del #CCMEreloaded que se celebrará el siguiente sábado, día 19. Serán cuatro horas para enmarcar: solo hace falta que tú estés al otro lado para comprobarlo.