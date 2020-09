Este 2020 no deja de sorprendernos de mil maneras, y, afortunadamente, algunas de ellas son buenas. En lo musical estams descubriendo nuevas e interesantes colaboraciones. Ahora, casi por sorpresa, ya hemos podido escuchar una de las que más ganas tenía, y no ha decepcionado.

Gorillaz anunció hace tiempo que tenia entre manos un proyecto muy ambicioso. Ya en enero, anunciaron que volverían con un nuevo proyecto musical después de The Now Now en 2018, y se trata de una miniserie llamada Song Machine. Desde entonces, han ido estrenando parte de este nuevo material que, como viene siendo costumbre, cuenta con un buen número de colaboradores.

Después de unos cuantos temas, en los que han colaborado con Fatoumata Diawara, Peter Hook y Georgia o ScHoolboy Q, con el que homenajearon los 40 años de videojuego Pac-Man, todas las miradas estaban puestas en el sexto episodio de esta serie, un tema llamado Strange Timez en el que aparece uno de los cantantes británicos más seguidos: el líder de The Cure, Robert Smith. Esta era la verdadera colaboración soñada por fans de ambos grupos, y ya la tenemos entre nosotros.

Gorillaz lleva a Robert Smith a la Luna en 'Strange Timez', su esperada colaboración

El vídeo de la canción muestra a Murdoc, Noodle y Russel, los miembros animados de la banda de Damon Albarn, en medio de una misión espacial, mientras el rostro de Robert Smith se proyecta en la superficie de la Luna y en otros cuerpos espaciales.

Además de esta nueva canción, Gorillaz ha revelado la lista de canciones que aún nos quedan por escuchar de Song Machine, y algunas de las colaboraciones que vendrán hacen que crezcan nuestras ganas de escucharlas. Además de jóvenes promesas, Damon Albarn ha logrado colaborar con algunos grandes nombres de la música de todos los tiempos como Elton John y Beck. El disco al completo saldrá a la venta el 23 de octubre.