Buenas noticias para los fans del Boss. Bruce Springsteen acaba de lanzar un adelanto del que será su nuevo disco, el número 24 de su carrera. El año pasado publicó Western Stars, pero lo hizo en solitario, sin la legendaria The E Street Band que lo acompaña en multitud de ocasiones.

Ahora vuelve con un nuevo disco bajo el brazo, y esta vez grabado con esta banda con la que ha grabado muchos de sus grandes éxitos y protagonizado grandes giras. Llevaba sin trabajar con ella desde hace seis años, desde la publicación de High Hopes (2014) y acaba de anunciar que Letter to you, que así se llama su nuevo trabajo, verá la luz el 23 de octubre.

El álbum contará con nueve canciones escritas recientemente, pero también podremos disdrutar de tres grabaciones muy especiales. Se trata de varias composiciones de los años 70 que los verdaderos fans reconocerán de sus directos, pero que nunca habían sido grabadas en un estudio hasta hoy: Janey needs a shooter, If I was the priest y Song for orphans. Para abrir boca, Springsteen ha publicado un primer adelanto, un single que lleva el mimo nombre del disco.

Por lo poco que hemos podido escuchar y el comunicado que ha lanzado para anunciarlo, es un álbum de puro y auténtico rock, con el mítico sonido orgánico y directo característico de la banda de su vida.

En palabras del Boss: "Me encanta el disco, estoy feliz por cómo ha quedado la parte emocional impresa en él. Lo grabamos en sólo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que he tenido en mi carrera. El sonido de la E Street Band tocando en mi estudio completamente en vivo y sin re-grabaciones es espectacular, algo que nunca antes habíamos hecho".

Grabado en su propio estudio en Nueva Jersey junto a su productor habitual, Ron Aniello, el nuevo álbum ha sido mezclado por Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bon Jovi) y masterizado por Bob Ludwig (Led Zeppelin, Queen).