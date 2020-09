El séptimo disco de Demi Lovato, aún sin fecha de lanzamiento

La nueva Demi Lovato tendrá que esperar. Ese es el mensaje que la propia solista ha dejado durante su entrevista para Good Morning America. La estadounidense ha explicado que la pandemia trastocó todos sus planes de regreso musical.

Todo estaba preparado para que lo que comenzó en los primeros días de marzo con el estreno de I love me tuviera continuación durante los siguientes meses. Sin embargo la situación de confinamiento trastocó todas sus ideas.

"Fueron semanas muy confusas para mí. Todo estaba preparado para mi regreso e ir lanzando música que no había publicado en años y hablar de cosas de lo que quería hablar durante tanto tiempo" explicó Demi Lovato. Un desahogo mental que no llegó musicalmente hablando pero que sí consiguió gestionar durante esos meses.

Pese a que la hemos visto muy activa durante este tiempo prestándose a colaboraciones con artistas de todo tipo y condición (Sam Smith, Jojo o la más reciente Ok not to be ok con Marshmello), la gran duda sigue siendo la fecha de lanzamiento de su séptimo proyecto musical en solitario.

One-on-one with Demi Lovato: @arobach sits down with the singer to talk new music, mental health and her whirlwind engagement. https://t.co/krza6jlM8J pic.twitter.com/puSDleMrl7 — Good Morning America (@GMA) September 9, 2020

"Me gustaría poder tener ya la fecha secreta para el disco pero la verdad es que ni si quiera yo sé qué es lo que va a pasar" aseguró Demi Lovato. Hasta entonces podremos disfrutar de I love me, el primer vídeo de la nueva Demi Lovato, una solista que demuestra que no ha perdido ni una sola gota de su potentísimo chorro de voz. Toda una declaración de intenciones para empezar a disfrutar de sí misma y de la nueva oportunidad que le ha brindado la vida: un hit que reivindica su poder y el de las mujeres para superar los grandes obstáculos de su camino.

Este I love me es una canción sobre la confianza, la auto-estima, la presión de la fama, los cánones estéticos y dietéticos de la sociedad y como una mujer puede superar todo ello.