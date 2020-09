Las mareantes cifras de dinero que movió Operación Triunfo

Un 22 de octubre del año 2001 comenzaba Operación Triunfo, un programa que revolucionaría la industria televisiva y musical de nuestro país. En total fueron 16 concursantes los escogidos para participar en el primer reality musical en España. Fue un fenómeno televisivo en toda regla.

Y como en todo fenómeno televisivo que se precie, siempre hubo detalles que no trascendieron y que afectaban, sobre todo, a la cantidad de ceros que movió el programa. Ahora Zeleb ha publicado un reportaje en el que habla de las mareantes cifras del fenómeno OT1.

La ganadora de aquella edición, Rosa López, representó a España en Eurovisión con el tema Europe's living a celebration. Además, en los coros le acompañaban sus compañeros David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno. Fue el culmen a una experiencia que cambiaría sus vidas y, por lo que apunta el medio, sus cuentas corrientes.

Porque según explicó Josep María Mainat en una entrevista con Rac1 los primeros expulsados ganaron "100 millones sí que se los llevaron. Entraron siendo nadie y los que triunfaron pasaron a tener 200 millones de pesetas". Hay que aclarar que hace 20 años se pagaba en pesetas por lo que su premio equiparándolo a euros ascendería a 600.000 y a 1,2 millones de euros, respectivamente.

A pesar de estas mareantes cifras, lo cierto es que el primer Operación Triunfo marcaba récords de audiencia en televisión, lideraba las listas de ventas de singles y discos y las entradas para sus primeros shows. La gala final, en la que David Bustamante consiguió el tercer puesto, David Bisbal el segundo y Rosa López el primero, alcanzó un 68% de share y casi 13 millones de telespectadores.

"Nunca había visto tanto dinero en mi vida" llegó a confesar Bustamante en el programa que documentó el reencuentro de (casi) todos los 'triunfitos'. El merchandising y las ventas de las galas de Operación Triunfo 1 supusieron un auténtico hito. Los discos recopilatorios casi alcanzaron los 4,5 millones de copias vendidas en España. En 2001, por ejemplo, los 16 concursantes grabaron el tema Mi música es tu voz, el himno de la edición.

TVE y Gestmusic recuperaron sobradamente la inversión inicial del programa. Según Zeleb la productora "puso sobre la mesa en torno a 750 millones de pesetas (4,5 millones de euros) para arrancar Operación Triunfo 1 (...). A este montante hay que añadir el coste de la Academia, cuyo presupuesto se fue hasta los 500 millones de pesetas (3.000.000 euros)".

Pese a que Operación Triunfo tuvo otras ediciones, las cifras ya no volvieron a ser las mismas. Así lo confesó Amaia, una de las últimas ganadoras más populares: "Los 100.000 euros que me corresponden como ganadora de OT me los dan en julio. Se los daré a mis padres, que sabrán que hacer con ellos".