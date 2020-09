DJ Nano, sobre el estreno de World Dance Music: “¡Qué pasada, qué vértigo, qué bonito y qué ilusionante!"

Anda ya está celebrando por todo lo alto su 25º aniversario. El morning show más longevo y más exitoso de la radio española está recibiendo en un programa especial de 8 horas a grandes invitados y protagonistas de la música. Uno de ellos ha sido DJ Nano, el popular dj español que se ha incorporado al equipo de LOS40 como gran fichaje de World Dance Music.

Una nueva etapa del programa de música electrónica que arranca este sábado para hacerte disfrutar con los mejores ritmos del planeta. ¿Y cómo lleva los nervios de la cuenta atrás? "Estoy viviendo un momento muy feliz con esa noticia y con muchas ganas de dar buena música de baile a toda la gente. Llevamos haciendo radio de andar por casa 20 años pero no con tanta importancia como esta. ¡Qué pasada, qué vértigo, qué bonito y qué ilusionante".

El dj ha madrugado para visitar a Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá en un día tan especial como es el del 25º aniversario de Anda ya: ""Estoy muy feliz y encantado de estar aquí. Yo madrugo mucho porque eso de tener niños... Le llevo al cole así que lo de los madrugones está hecho".

DJ Nano recoge este sábado el testigo de Luis López en el primer programa de la nueva temporada de WDM: "Qué buenos momentos nos ha dado World Dance Music. Estoy preparado con mucha ilusión, mucha energía y mucha buena música. Yo creo que va a ir muy bien y vamos a pasar buenos momentos y que la audiencia pase buenos momentos".

Han sido meses muy duros para todos, incluido el dj ("de tener una agenda repleta de actuaciones y viajes, de pronto te quedas a 0. Se me puso la cabeza a mil por hora y me puse a activar otras historias dentro de mi profesión. No he parado de hacer cosas en otras ramas de mi profesión y he tenido bastante movimiento) pero hay que volver a disfrutar de la vida con responsabilidad y mascarilla... ¡No te pierdas el estreno del nuevo World Dance Music este sábado con DJ Nano".

dj¡Mirad quién se una a la FIESTA! Porque no hay cumple que se precie sin un buen Dj invitado, ¡@djnanoshow está en la caaaaaaasa! 😍



El nuevo fichaje de @Los40 se pone a los mandos de @WDMLOS40, ¡BIENVENIDO COMPAÑERO! 💪#AndaYaEnLos40 pic.twitter.com/s4NZdw6xjU — Anda ya! (@40Andaya) September 11, 2020

25º aniversario de Anda ya

Anda Ya celebra su 25º aniversario con un programa especial de 8 horas lleno de sorpresas y repasando los mejores momentos. El morning de LOS40 sigue liderando las mañanas de la radio musical de forma ininterrumpida desde 1995

Esta semana en LOS40 están de celebración. Anda Ya, el morning musical líder en nuestro país, cumple 25 años y para celebrarlo no han dudado en preparar un programa especial que emocionará a todos sus oyentes. Durante todos estos años, en el programa se han vivido momentos únicos junto a grandes artistas consolidando así, durante 24 años, su posición de líder en los morning musicales de este país con 1.726.000 oyentes cada mañana.

Dani Moreno “El Gallo” y Cristina Boscá están celebrando este aniversario en un show especial de 8 horas acompañados grandes invitados: DJ Nano, que ha hablado sobre su nuevo proyecto en LOS40, y Tony Aguilar, el primer presentador de la historia del programa, con el que harán repaso lo de los mejores momentos a lo largo de todos estos años y de los inicios del programa despertador de LOS40 e invitados sorpresa que se irán desvelando.

Recorrerán junto a los oyentes estos 25 años a través de sus secciones más icónicas como Las bromas telefónicas o de calle, La prueba de Novios y las parodias más divertidas. Además volverán al pasado de la mano de los jingles históricos y de las voces de los presentadores que han pasado por él.

Una de las cosas que más caracteriza a Anda Ya son sus icónicos concursos y este día tan importante no podían faltar. Durante el programa, se repartirán 3.000€ en premios, tazas VIP firmadas por artistas musicales de primer línea en el panorama musical, y los oyentes disfrutarán de grandes sorpresas que les dejarán boquiabiertos.

El 12 de septiembre de 1995 Anda Ya dio comienzo a un nuevo formato de radio que a día de hoy se ha convertido en un imprescindible en la vida de los oyentes. Durante todos estos años, numerosos artistas y personajes conocidos del mundo de la música, televisión, deporte y cultura han pasado por el programa como Enrique Iglesias, Dani Martín, Alejandro Sanz, Malú, Pablo Alborán, Melendi, David Guetta, Tom Cruise, Anna Kendrick, Jesús Vázquez, Jorge Javier Vázquez, Mercedes Milá, Alberto Chicote, Máxim Huerta, Jorge Flo, o incluso políticos como Pedro Sánchez o Mariano Rajoy.