Kim Kardashian acaba por fin con el mito de su sexto dedo del pie

La extravagante y diva Kim Kardashian ha hablado sobre un mito que lleva meses circulando por ahí. En redes sociales se decía que, ¡tenía seis dedos en uno de los pies! Ella ha utilizado la misma herramienta para desmentirlo y explicar el por qué han surgido todas esas dudas.

Todo empezó hace un año en la promoción de KKW, su perfume en colaboración con Kylie Jenner. En el photoshoot, como podéis imaginar pensado a la perfección, se hizo una fotografía de ellas en chanclas. Y los fans, en vez de destacar los divinos outfits en azul y rosa de las chicas, comentaron sobre su pie que (efectivamente) parecía tener seis dedos. Lo que parecía ser un error de Photoshop resulta ser algo realmente físico.

“Todo el mundo cree que tengo seis dedos y eso es muy loco”, explicaba ella en un stories en su cuenta de Instagram. Además, aclaraba que lo que parecía ser un dedo era solo una doblez que se le hacía al apoyar el pie. Muy divertida, en la grabación cuenta “uno, dos, tres, cuatro y cinco” dedos.

Ahora que tenemos una explicación se acaban los rumores. Ya está Kardashian demasiado ocupada respondiendo a todos los seguidores de Keeping Up With The Kardashians. El show acaba después de catorce años de emisión y así lo anunciaba en un post: “Estamos más que agradecidos con todos los que nos habéis visto durante todos estos años, en los buenos momentos, los malos momentos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos".

Y terminaba: "Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”.