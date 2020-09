Alejandro Sanz y Laura Pausini desvelaron la portada del disco de la que más se avergüenzan

La nueva entrega de 'El Hormiguero' tuvo como invitados a Alejandro Sanz, Pablo López, Antonio Orozco y Laura Pausini que conectaba por videollamada desde Roma.

Los cuatro fueron a promocionar el estreno de su programa en Antena 3 y además respondieron, sin pelos en la lengua, a las preguntas musicales que les lanzaron Trancas y Barrancas.

La primera de ellas fue si habían sentido ganas en algún momento de hacer un éxito "reggaetonero" ganar mucho dinero y no hacer más. Algo que todos negaron, hasta que Orozco dijo, entre risas, que lo negaban pero sabían que estaban mintiendo.

Otra pregunta fue si se avergonzaban de alguna de las portadas de sus discos. Y el único que respondió que "no" fue Pablo López: "Solo tengo 3 discos y el más viejo es de hace 7 años, no me ha dado tiempo a avergonzarme".

Preguntado por ello, Alejandro detalló que más que renegar de la foto era de "una época, de un estilismo, de una situación, de una chaqueta muy grande, con lunares....", por lo que los espectadores rápidamente dieron con la portada:

Mientras que Pausini no tuvo reparos en mostrar la imagen de la que sentía vergüenza: "Parezco una señora de 80 años", argumentó.

Finalmente también señalaron los mejores conciertos a los que habían asistido en su vida: Pausini a uno de Oasis, al que fue en un arrebato conduciendo en coche. Alejandro a uno en el Calderón de los Rolling Stones. Orozco a uno de Paco de Lucía y López a otro de Coldplay.