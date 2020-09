Con 15 álbumes de estudio a sus espaldas, U2 es una de las grandes bandas de rock de la historia reciente de la música, y algunos de ests discos se han convertido en verdaderos hitos dentro de su discografía. The Joshua Tree o Zooropa marcaron un antes y un después en su carrera en los años 80 y 90, pero su dilatada trayectoria ha hecho que los que ha publicado en el nuevo siglo hayan sido igual de reconocidos.

Este año se cumplen dos décadas de All That You Can't Leave Behind, el disco que los irlandeses publicaron en el año 2000. Para muchos, este fue el álbum definitivo, el que consagró mundialmente a la banda de Bono, fundada en 1976. Ahora, para celebrar esta efeméride, el grupo ha anunciado una nueva reedición del disco muy especial.

Como adelanto, U2 ha compartido una versión acústica de Stuck In a Moment You Can't Get Out Of, tema que estará incluido entre las novedades que nos vamos a encontrar en este nuevo relanzamiento.

U2 anuncian la reedición de 'All That You Can't Leave Behind' por sus 20 años

El 30 de octubre, coincidiendo con la fecha del álbum original, saldrá a la venta la nueva edición, y los fans podrán adquirirlo en diferentes formatos. La edición de lujo contiene 51 canciones, entre las que se incluye un corte especial de The Ground Beneath Her Feet. También se incluirán tomas alternativas de las sesiones de grabación, 19 temas grabados durante la gira Elevation y 11 versiones en remix.

La edición de lujo tendrá un libro de pasta dura de 32 páginas realizado por Anton Corbijn, colaborador y amigo de la agrupación, así como 39 tracks adicionales entre los que se incluyen muchas versiones alternativas de sus clásicos.

All That You Can't Leave Behind fue publicado bajo la producción de Daniel Lanois y Brian Eno. En el se incluirían algunos grandes éxitos de la agrupación como Beautiful Day, Elevation y Walk On, clásicos que aún suenan en los shows en directo del grupo. Su aceptación por la crítica fue tal que llegó a ganar siete premios Grammy.