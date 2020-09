Natalia Sánchez cambia de look para su nuevo proyecto

Parece increíble pero hace ya casi cuatro meses que Natalia Sánchez dio la bienvenida a su nuevo hijo. A juzgar por las imágenes que la actriz publica en su perfil oficial de Instagram, el bebé está precioso y repleto de salud.

Después de este periodo disfrutando de su familia, la intérprete ya ha comenzado a pensar en su regreso laboral. Un nuevo proyecto que tendrá que compaginar con su maternidad y del que nos ha avanzado algo sin dar demasiados detalles, eso sí.

"Cambio de look para NUEVO PROYECTO!! 🎥Qué ganas de poderos contar todo!! Y qué nervios!🤫😍 #FelizMartes" escribió hace unos días en su cuenta oficial. El citado cambio de look incluye no solo la mascarilla obligatoria para frenar la pandemia sino un tono más oscuro de pelo así como un pequeño corte.

"Gracias @jodiepalmer.hair y @salontoro por acompañarme en el proceso de cambio, hacerlo taaaan bien (como siempre) y ser tan cuidadosos con el peque, que estaba siempre en medio, para variar! 🤱😅😍" ha explicado Natalia Sánchez dando detalles sobre esa sesión de peluquería que contó con sus pequeños.

Ahora solo queda esperar para conocer cuál es el nuevo proyecto al que Natalia Sánchez hace referencia. La última vez que pudimos verla en la pequeña pantalla fue en la serie Hospital Valle Norte de TVE y en la serie Por amar sin Ley de Televisa.