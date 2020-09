Aitana, Danna Paola, David Otero y David Guetta llegan al ecuador de septiembre con sus nuevos temas

Los artistas nunca descansan, y eso es algo que podemos comprobar cada semana. No hay viernes que no llegue inundado de las nuevas canciones de las voces más sonantes del panorama. ¿Acaso hay mejor forma de prepararse para el finde que con nueva banda sonora?

El mes de septiembre no comenzó nada mal. Ozuna, Rosalí, Bely Basarte y Dani Martín fueron algunos de los que llenaron esa primera semana de temazos. Pero si pensabas que era todo lo que íbamos a escuchar en la despedida del verano, estabas equivocado/a. Ahora llega el turno de nombres como Demi Lovato, Danna Paola, Aitana, David Otero, Daddy Yankee y Pablo López, entre muchos otros. ¡Dale al play!

Viernes 11 de septiembre

Aitana, Adrián Mármol - Tu Foto del DNI (Remix). Hace unos días contábamos que la catalana estaba obsesoinada con una de las canciones más virales del verano. Pues ahora se ha animado para participar en una nueva versión de ella. Este tema de Adrián Mármol ha formado parte de la banda sonora de Aitana, y no tardó en meterse en el estudio para incorporar su voz y regalarnos una perfecta melodía que estamos seguros que sonará, y mucho, en nuestros auriculares.

David Guetta, Sia - Let's Love. Oficialmente, los sintetizadores y calentadores han vuelto a nuestras vidas. Ahora, The Weeknd y Dua Lipa no son los únicos que han traído de vuelta los ritmos más ochenteros. El DJ más influyente del mundo se alía con Sia para regalarnos un himno que perfectamente podía sonar en las radios de aquella década. ¡No podrás ignorar sus ritmos!

Daddy Yankee, Anuel AA, Kendo Kaponi - Don Don. A Daddy Yankee parece que le ha cogido el ritmo a publicar tema nuevo casi todas las semanas. Eso sí, siempre con los ritmos urbanos que le caracterizan. Esta vez ha decidido a unirse a otros dos grandes referentes del género para regalarnos un tema de lo más pegadizo. De esos que inconscientemente empiezas a bailar desde el primer segundo.

Danna Paola, MIKA - Me, Myself. Si tu intención es disfrutar de un fin de semana de relax con amigos o sin ellos, tu canción perfecta es la que traen estos dos artistas. Unos artistas que, a decir verdad, nunca habríamos imaginado que acabaríamos escuchándolos juntos. Pero los sueños se hacen realidad. Me, Myself trae unos ritmos pop chill y habla de una historia de superación y de amor propio.

David Otero, Dani Fernández - La Noche Suena. La música ha vuelto a unir a estos dos artistas, que ya compartieron proyecto en Ahora, su primera colaboración. David y Dani han vuelto con un tema positivo de ritmos pop que te anima a disfrutar de una noche con las personas que más quieres. "Y antes que el sol me deje en vela, tequila, sal, Rock and roll, y la noche entera. Luz de neón, que pare el ruido, yo negaré mi versión si la noche suena", dicen algunos de sus versos.

Pablo López - KLPSO. Después de vivir uno de sus mayores sustos sobre el escenario, el malagueño está dispuesto a continuar inundando nuestras vidas con su música. Estrena KLPSO, una desgarradora canción que estará incluida en su disco Unikornio: one millones de versos después de ti. "No sé si se puede querer en exceso, no sé en qué dirección va lo que duele querer tanto. No sé cuánto de riesgo había en esto de andar buscándonos lo bello en cada hora del día, cada tú y cada yo. Por si acaso y porque nunca es pronto, te pido perdón", dice Pablo.

Noelia Franco - Solo Uno Más. La malagueña aterriza de nuevo en nuestras playlists con una canción pop y toques del R&B y música electrónica que marca un antes y un después en su trayectoria. También se escucha una evidente influencia del jazz que, acompañada de la voz de nuestra protagonista, se convierte en un tema de lo mas hipnotizante. Solo Uno Más habla de quererse y valorarse a sí mismo.

Marshmello, Demi Lovato - OK not to be OK. El DJ y la cantante se unen en un tema de sonidos electrónicos para lanzar un claro mensaje: está bien no estar bien a veces. Cuando sentimos esa fuerte presión en el pecho y perdemos la ilusión por un momento... eso también forma parte de la vida. Lo importante es siempre buscar la luz entre la oscuridad.

Nicki Nicole - Mala Vida. Después de triunfar con Mamichula, la argentina vuelve con un tema que rompe con el estilo que venía ofreciéndonos. Se convierte en una verdadera Peaky Blinder para mostrarnos su "mala vida". Sangre, violencia y ajustes de cuentas protagonizan su videoclip, que está fielmente relacionado con su letra.

Otros de los artistas que no se han olvidado de sorprendernos con sus nuevos hits son Nyno Vargas y Mala Rodríguez con TOTO, Omar Montes y Rvfv con No Puedo Amar, Paula Cendejas y Girl Ultra con Ojos Negros, Alicia Keys con Love Looks Better y Marta Sánchez con Brillar.