David Otero y Dani Fernández cantan con positividad en ‘La Noche Suena’: mira el vídeo

Tengo las luces encendidas

si llegas deprisa

me da igual la mentira

Bailemos la noche

enigmáticos

Viviendo la vida

perder el control

Se que no estoy

a la altura que esperabas

No pierdo nada en el intento

esquivando tus miradas

Yo decidí morir hace mucho tiempo

Y antes que el sol me deje en vela

Tequila, sal, Rock and roll

y la noche entera

luz de neón

que pare el ruido

yo negaré mi versión

si la noche suena

Me lanzo de nuevo al vacío

en vez de salvarme

tu te hundes conmigo

Se que no estoy

a la altura que esperabas

No pierdo nada en el intento

esquivando tus miradas

Yo decidí morir hace mucho tiempo

Y antes que el sol me deje en vela

Tequila, sal, Rock and roll

y la noche entera

luz de neón

que pare el ruido

yo negaré mi versión

si la noche suena

Antes que el sol me deje en vela

Tequila, sal, Rock and roll

y la noche entera

luz de neón

que pare el ruido

yo negaré mi versión

si la noche suena