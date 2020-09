El Rubius, personaje jugable de Watch Dogs Legion

Watch Dogs: Legion, la última entrega de la aclamada saga Watch Dogs, de la que se han vendido más de 40 millones de unidades en todo el mundo, ha convertido a Rubius en un personaje jugable por primera vez en la historia de la industria.

Esta última entrega de la saga trae consigo una innovación en la jugabilidad que hasta el momento no se había visto en el sector de los videojuegos. Bautizada como Play as Anyone, esta funcionalidad permitirá a los jugadores jugar con cualquier ciudadano con el que se topen en la versión virtual de Londres, escenario principal del juego, todos ellos con una historia de fondo y una personalidad y habilidades únicas.

Así, al amplio abanico de personajes que el jugador podrá reclutar, se suma también Rubén Doblas, más conocido como Rubius, el creador de contenido más importante de nuestro país y uno de los más relevantes del panorama internacional.

Con la integración de El Rubius en el juego, es la primera vez que los más de 38 millones de seguidores que el influencer acumula en Youtube, van a poder meterse en su piel, y disfrutar del juego al completo con un personaje que mantiene sus señas de identidad: un joven de 30 años, streamer de profesión, conocido como El Rubius OMG, que viene equipado con una serie de armas y habilidades únicas.

Así, el personaje podrá echar mano de un dron, cuyo flash puede utilizar para cegar a los enemigos y desorientarlos, utilizar un bate lleno de clavos en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, o hacer uso de un Rifle de paintball para noquear a sus enemigos con precisión desde la distancia.

Watch Dogs: Legion tiene lugar en Londres, en un futuro cercano. La ciudad se enfrenta a su colapso: un estado de vigilancia que oprime a la gente, donde empresas militares privadas corruptas controlan las calles, y un poderoso sindicato del crimen persigue a los más vulnerables.

La misión del jugador será crear una resistencia que luche contra el régimen autoritario, reclutando a cualquier personaje de la ciudad. El juego se lanzará el 29 de octubre de 2020 en Xbox One, PlayStation 4, Stadia y para Windows PC en Epic Games y Uplay. También estará disponible en UPLAY+ y llegará a Xbox Series X | S el 10 de noviembre, y a PlayStation 5 cuando se lance la consola.