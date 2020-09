Sofía Reyes sobre Lalo Ebratt: “Está tan cool en ese vídeo que es como… ¿cuándo vas a ser mi novio?”

Global Show sigue cruzando fronteras y uniendo países y, en esta ocasión, Tony Aguilar, ha charlado de manera virtual, con Sofía Reyes. Sí, falta el contacto del abrazo y el beso, pero siempre es una buena noticia tener esa cercanía con los artistas, aunque sea desde la distancia.

La mexicana ha lanzado recientemente Échalo pa’ca con Darell y Lalo Ebratt. “Estaba muy nerviosa de compartirla porque es como una etapa mía nueva, donde yo estoy en un proceso interno muy bonito, desde antes de la cuarentena, de conocerme más, quién soy cómo veo la vida”, explicaba la cantante.

“Estaba en mi terraza un día y decía ‘todo lo que brille échalo pa’ca’… y tenía muchas ganas de hablar de esto y como esta percepción que tengo de la vida de que, al final, es como un juego de mesa… disfrútalo. Si no quieres no vayas, sé tú mismo, disfruta el caminon y no te lo tomes tan en serio. Todo lo bueno échalo pa’ca y lo que no, échalo pa’lla”.

La cantante ha demostrado a lo largo de sus ocho años de carrera que sabe reinventarse y probar nuevos sonidos y cada vez se siente más libre. “Cuando antes escribía canciones me ponía muchas limitaciones, cuidaba mucho mi español o mi inglés, para que todo el mundo me entendiera, y creo que no me dejaba fluir igual y con Échalo pa’ca fue ‘puafff, voy a escribir lo que tenga que escribir’. Es el principio de un chapter nuevo”, asegura.

“Lalo está tan cool en ese vídeo que es como… ‘¿cuándo vas a ser mi novio?... Yo quiero que todos sean mis novios”, admitía Reyes de uno de sus compañeros en esta canción.

A Lalo Ebratt y a ella les acompaña Darell y reconoce que está enamorada de su voz, “me parece muy hot. Siempre me han gustado las voces muy roncas, super graves, y en mi canción es padrísimo”.

Con el proyecto Human(x)

Aguilar y Reyes no han dudado de la humanidad que se agradece entre los artistas y la prensa más allá de los eventos en los que se encuentran. Muchas veces la falta de tiempo hace que sean relaciones superficiales y que “uno empieza a no abrirse tanto”, asegura la mexicana.

A quién sí ha conocido es a Thalía: “Fue muy guau conocerla a ella. Una mujer como muy mamá, muy familiar, muy espiritual. Hablando cosas super ‘deep’ que ya quisiera yo con todas las personas que conozco, con todos los artistas que puedan llegar a este lugar, lo más humano, lo más sincero”.

Su marido es uno de los que ha puesto en marcha Human(X), un proyecto filantrópico creado bajo un lema de unión por la cultura. “Me parecer muy cool porque Human(x) va a sacar varios proyectos. Ahorita fue Pa’ la cultura, que es una canción, en otra ocasión va a sacar una exposición de arte… es compartir y compartir”, explica la cantante.

Ella ha participado en esa primera canción que han lanzado. “Juntamos a muchísimos artistas con los que queríamos trabajar, y de muchas partes del mundo y creamos esta canción que solamente tienes que escuchar, no tienes que comprar ni donar, ni nada, estamos ayudando a los inmigrantes de Estados Unidos”, recalca.

Colaboración con Awgust

Thomas Augusto es un viejo amigo de Tony Aguilar desde que formara parte de Midnight Red. Ahora está lanzando un proyecto en solitario bajo el nombre de Awgust que ha presentado con una colaboración con Sofía, Never.

“Thomas es un personaje, es como mi hermano, pero siempre digo que cuándo vamos a ser novios. Nos vemos casi todos los días porque estamos acá en el estudio y él me dice ‘Sofía, cuando te veo me pongo nervioso, ¿qué día vamos a ser novios?’”, confiesa sobre su relación.

“Esta canción de Never es muy bonita y estoy muy orgullosa de él porque tiene mucho tiempo queriendo compartir la canción y años trabajando en su carrera y es un momento para él muy bonito y poderlo compartir con él es muy padre”, asegura la cantante.

Ahora sólo queda disfrutar de todos estos proyectos y desear que la normalidad llegue poco a poco a nuestras vidas para poder volver a tener a los artistas cerca.