María Castro confiesa haber sido una ‘mala madre’ y sentirse bien por eso

María Castro se confiesa ‘mala madre’ y lejos de recibir las críticas de la gran mayoría, lo que se ha ganado es el aplauso de muchas mujeres que han entendido su postura. Pero que conste que todo tiene una explicación. Ella misma lo ha contado en redes.

“Ayer fui una de esas “@malasmadres “(con muchiiiiisimas comillas, obvio 😉) y salí.... salí un poco, un nada, una cena con amigas al lado de casa, a unos 20 metros...éramos pocas, con mascarilla, distancia, terraza, desinfeccion a tutti...”, empezaba su relato.

Parece ser que la actriz decidió tener una cena con amigas: “Maia, con papá en casa...yo, a solas (salvo por la bebé que ya me acompaña siempre)... primera vez tras el confinamiento...probablemente última antes de dar a luz....pocas veces desde q soy madre...(soy de las pesadas, a las que le cuesta delegar... y “sufren” por perderse cosas...)”, aseguraba para explicar que no es algo que haga de manera habitual.

El resultado deja bastante claro lo bien que sienta ser una ‘mala madre’ de vez en cuando: “Y sabéis q? Que me reí, me reí mucho... que me lo pase muy bien... que me sentí muy yo, ese yo del que te olvidas, desde q entregas tu vida y tu cuerpo a tu prole...Me gustó... y por eso me propongo repetir...”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maria Castro (@maria_castro_jato) el 13 Sep, 2020 a las 3:56 PDT

Eso sí, que nadie piense que volverá a tener una noche de chicas en un plazo cercano. “Sé que pronto no va a ser, sé que el ser cuatro me dejará aún menos tiempo... pero sé que nos esforzaremos por buscarlo... tiempo para los dos, tiempo para los cuatro, y tiempo para cada uno de nosotros. Difícil/ imposible? Yes! Pero de momento, después de lo de ayer, que me quiten lo “bailao”.... #malamadre #gestionandoeltiempo #mesentirara #peromesentibien #semana37mañana”, terminaba diciendo.

La plataforma Malasmadres, no ha dudado en comentar sus palabras: “Olé olé olé. Orgullosas de ti y de todas las @malasmadres que, aunque difícil, intentan sacar un rato para cuidarse y disfrutar más allá de su maternidad. Besazo enorme y enhorabuena por esa barriguita Preciosa 😍”.