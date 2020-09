Addison Rae: de estrella de TikTok a protagonista de su primera película

A día de hoy es indudable que TikTok ha llegado para cambiar el rumbo de la industria del entretenimiento. Pero, si hay una persona en todo el mundo que puede presumir de haber sabido cómo aprovechar la oportunidad que TikTok ponía ante ella esa fue Addison Rae. En tan solo un año, esta joven pasó de ser una novata en la creación de estos vídeos a sumar más de 55 millones de seguidores, convirtiéndose en una de las tiktokers más famosas y mejor pagadas del mundo.

Pero todo apunta a que el reconocimiento de Addison Rae, bailarina profesional, no se va a quedar tan solo dentro de la red social. Y es que, tal y como ella misma ha anunciado, su rostro pasará de ser uno de los más populares de nuestros móviles a convertirse en el de la protagonista de una película en la gran pantalla.

Será en el remake de She’s All That (Alguien Como Tú), una comedia romántica que vio la luz en 1999 y cuya reedición se prepara bajo el título He’s All That y de la que Addison Rae será la protagonista.

"¡¡¡Mis sueños se hacen realidad!!! Estoy tan emocionada por poder finalmente compartir la noticia de que tendré la oportunidad de debutar como actriz en He’s All That, un remake de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, She’s All That. Estoy muy agradecida por las oportunidades que se me han presentado y ninguna de ellas hubiera sucedido sin cada uno de vosotros", con estas palabras anunciaba la influencer la gran noticia de su salto al cine.

Aunque no cabe duda de que el argumento va como anillo al dedo a la historia de esta popular tiktoker, ya que, la película original cuenta la historia de un deportista que trata de transformar a la chica menos popular del instituto para que se convierta en la reina del baile. Algo que Addison Rae conoce muy bien, ya que, ella misma saltó a la fama tras convertirse en viral gracias a un vídeo interpretando una canción de Mariah Carey. Así fue como ella se convirtió en la peculiar reina del baile en TikTok.

De hecho, tanto encaja el papel protagonista en ella que Addison Rae se interpretará a sí misma y, con el fin de adaptar el filme a nuestros tiempos, en esta ocasión será ella quien ayude a un chico a convertirse en popular.

¡De TikTok directamente a Hollywood!