Emma García manda a la mierda a sus colaboradores de ‘Viva la vida’

Los programas de Mediaset suelen vivir momentos de mucha tensión y es que los colaboradores hablan de los temas de actualidad como si les fuese la vida en ellos, dando lugar a momentos de mucha exaltación. Y en esta ocasión no tenemos en mente Sálvame, en ninguna de sus versiones, sino Viva la vida.

Ahora que ha empezado nueva temporada, Emma García ha vuelto a ponerse al frente del programa y no siempre puede disfrutar de buenos momentos. Este fin de semana ha terminado mandando a la mierda a sus colaboradores tras el último enfrentamiento entre Diego Arrabal y Carmen Borrego.

Todo empezó cuando tocó el turno de tratar la exclusiva que Borrego ha hecho para Lecturas. La colaboradora aseguró que está atravesando un momento profesional y económico delicado y que eso le había llevado a esa entrevista con la revista. Y es que, su decisión de abandonar Sálvame le está pasando factura.

Su compañero de programa, Diego Arrabal, no dejó pasar la ocasión para expresar que para él ella era “una fracasada”. Algo que no sentó nada bien a la presentadora que le espetó: “No hace falta insultarla así y llamarla fracasada”. El paparazzi que es de los que gusta de decir la última palabra, añadió: “Pero si es ella la que lo dice”.

Ahí, Emma no pudo más y soltó un “iros a la mierda, de verdad te lo digo”, que sumió el plató en un absoluto silencio. Ella aprovechó ese momento para intentar calmar las cosas: “Vamos a empezar de nuevo y vamos a analizar las cosas con respeto a los turnos de palabra y con respeto a nosotros mismos”.

Más tranquila, Borrego aseguraba que quiere “trabajar más” y ha podido explicar su actual situación: “Cada vez he ido trabajando menos y la pandemia ha paralizado algunos temas en mi familia. Pero trabajando aquí un día a la semana, es complicado. Mi intención es trabajar mucho más”.