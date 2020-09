Nos dejó hace ya tres años, pero, como no puede ser de otra manera, la música de Tom Petty sgue estando muy presente entre nosotros. El cantautor, uno de los más influyentes de los últimos años, ha servido como maestro para muchos otros que han venido detrás, e irremediablemente se ha convertido en un modelo a seguir.

Petty dejó un enorme legado detrás de sí. Compuso muchos discos con el grupo The Heartbreakers pero también en solitario, y se convirtió en uno de los grandes poetas norteamericanos. Todo este gran repertorio hace que aún hoy en día sigamos descubriendo nuevas grabaciones y lanzamientos del artista.

La última canción inédita que hemos escuchado es Confusion Wheel, que el co-fundador del supergrupo Traveling Wilburys grabó en 1994 durante las sesiones de su álbum en solitario Wildflowers.

El patrimonio de Petty ha dejado tres grabaciones más durante este año 2020. Se trata de There Goes Angela (Dream Away), You Don't Know How It Feels y Wildflowers. Las tres son grabaciones caseras que aparecerán publicadas en un nuevo disco de Petty. Se llamará Wildflowers and All the Rest, e incluirá un disco de 15 pistas compuesto puramente por grabaciones caseras, muchas de ellas, precursoras de algunos de los temas más importantes de su trayectoria. Se publicará el próximo 16 de octubre.

Así suena 'Confusion Wheel', la nueva canción inédita de Tom Petty

Un proyecto inacabado

Fue la última gran obra que quería completar en vida el artista, y no pudo hacerlo en vida. Quería reeditar su disco en solitario, Wildflowers, concebido como un álbum doble con 25 canciones. Ahora será una realidad.

La caja que contendrá esta música, mucha de ella inédita, se llama Wildflowers And All The Rest, y ha sido supervisada por la familia del músico. Además de los temas originales, se incluirán otras descartadas, maquetas y versiones en directo.