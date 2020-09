María Pedraza cambia de look y enamora a todos los amantes del ‘pink’

María Pedraza, no sabemos si se lo habrá propuesto o es simplemente que ha resultado así, pero lleva unas cuantas horas enamorando a sus seguidores y despertando suspiros. Primero fue gracias a su mascota.

“🌹Mi Pacorro 🌹”, escribía junto a una colección de fotografías en las que podemos verla acompañada de un perrito de lo más ‘cute’, como han señalado algunos de sus seguidores. Y es que no hay nada más tierno que un perro así de pequeñito en brazos de su amita. Desde luego, triunfaría como influencer si tuviera su propia cuenta de Instagram como los perros de Nick Jonas y Priyanka Chopra.

Pero volviendo a Pedraza, ahí no quedó la cosa porque después del momento amoroso con el perro, llegó el momento de presumir de nuevo cambio de look. La actriz se ha teñido el pelo de un color muy tendencia, el rosa. “💕👄🧠🐷🦄🎆 in another life I was the pink pantherrrrrrrrrrrrrr (en otra vida yo fui la pantera rosa)”, escribía junto a su nueva imagen. Ya nos conquistó con su corte bob y ahora sigue haciéndolo con el nuevo color que ha escogido.

Eso sí, no ha explicado si este cambio se debe a un capricho para despedir el verano o es más bien exigencias del guion, que con esta profesión que tiene, ya se sabe que los cambios son constantes. De momento, este nuevo color de pelo convence y ha recibido el aplauso de muchos.

Lo que sí sabemos es que a María le está costando mucho despedirse del verano. Recientemente publicaba uno de sus posados en bikini, uno blanco que llamaba mucho la atención, para dejar claro que es el estado en el que le gustaría seguir. “Holi. Quiero estar aquí. Adiós 😬”, escribía junto a su momento de relax y desconexión.

Muchos pensamos como ella, ya nos gustaría seguir en modo verano disfrutando del sol y el mar, pero llega la hora de volver a la rutina de esta nueva normalidad que nunca se sabe por dónde nos va a llevar. Son muchos los que esperan que la actriz ya esté inmersa en nuevos proyectos que no nos olvidamos de que tiene pendiente una nueva temporada de Toy Boy.