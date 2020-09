Miley Cyrus anuncia una colaboración con Dua Lipa en su nuevo disco

Miley Cyrus quiere arrasar con su nuevo proyecto musical. Con Midnight sky ya quiso teletransportarnos a la era dorada de la música disco y parece que sus próximas canciones podrían ir por el mismo camino. Sobre todo teniendo en cuenta que ha contado con la colaboración de Dua Lipa para su nuevo disco.

Este tema tomó el relevo de Slide away, el último tema que publicó el año pasado. En mayo de 2019 lanzó She is coming, un EP que aseguró que se completaría con otros dos, She is here y She is everything que darían paso a su séptimo álbum de estudio, She is Miley Cyrus. No está claro en qué punto está este proyecto, pero todo apunta a que entramos en la recta final. Pronto podría habrá sucesor de Younger now, su álbum de 2017, el último hasta la fecha.

Así lo ha desvelado en The Edge Radio, una emisora de Nueva Zelanda, a la que la solista concedió una entrevista: "Tengo una canción que suena como si Britney y Trent Reznor hubieran colaborado. Pensaréis que estoy de broma, sonar como Britney y Nine Inch Nails, pero no lo estoy. Tengo a Billy Idol y a Dua Lipa en la misma canción".

Miley Cyrus confirms that she has a collaboration with Dua Lipa on her upcoming album in a new interview! (via @FweakyMo) pic.twitter.com/yvN656vq6j — Dua Lipa News² (@dIipanews) September 13, 2020

La intérprete estadounidense no tuvo reparos en contestar a los rumores sobre otra posible colaboración: High, junto a Mark Ronson. El popular productor y músico ya escribió en redes sociales hace unas semanas que "esta canción te hará llamar a todos los ex que has tenido en tu vida. La voz de Miley es 11/10". Y Cyrus ha recalcado esa idea en la concepción de la canción.

"Cuando llamé a Mark aquel día para que viniera al estudio, le dije: 'O te llamaba a ti o a alguien que no debería'. En aquel momento me esforzaba mucho por mantenerme sobria y a la hora de hacer ese esfuerzo pensaba que si no podía tener el subidón, simplemente iba a escribir sobre ello. Por eso es una de mis canciones favoritas del disco" explicó la artista a la emisora neozelandesa.

Mientras esperamos una fecha definitiva para el lanzamiento de este álbum, Miley Cyrus sigue hablando de él y dejando pistas sobre lo que podríamos esperar de él: "Este disco reflejará quien soy porque está lleno de diferentes piezas de inspiración e influencia"