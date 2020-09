El rock alternativo y el grunge tiene algunos peronajes icónicos en su historia. Probablemente la pareja másconocida y representativa de este estilo musical, también extendido a una forma de vivir, sean Kurt Cobain y Courtney Love.

El líder de Nirvana y la que fuera vocalista de Hole se casaron en 1992 y tuvieron una hija. Con ello, sellaron una relación con la que se habían convertido ya en auténticos iconos, en excéntricos personajes con una agitada vida personal pero con una extensa e interesante capacidad creativa.

Por estos motivos, siempre ha llamado la atención que nunca grabaran ninguna canción juntos, ni hicieron un disco ni compusieron alguna colaboración. Parece que no existe ningún documento sonoro del matrimonio excepto un vídeo que ha salido a la luz en Internet en el que se les puede escuchar cantando a dúo.

Se trata de una presentación grabada el 8 de septiembre de 1993, que se llevó a cabo en el Club Lingerie de la ciudad de Los Ángeles. Fue durante la celebración del recital benéfico Rock Against Rape,durante el cual Courtney decidió subir al escenario a su marido entre otras bandas clave del panorama rock-punk que se daban cita esa noche en el local.

Este es el único dueto que Kurt Cobain y Courtney Love hicieron juntos

Para arrancar, Courtney interpretó dos canciones de Hole, llamadas Doll Parts y Miss World. Acto seguido, presentó a Cobain ante la audiencia como "mi esposo Yoko"., para pronunciar luego una frase que se cumpliría: "mirad de cerca. Esta es la primera y última vez que veréis que esto va a suceder".

Los dos iconos del grunge noventero interpretaron dos canciones acústicas: Pennyroyal Te , que apareció en el álbum In Utero de Nirvana dos semanas después, y Where Did You Sleep Last Night?, de Leadbelly, un tema que Cobain y compañía versionarían al año siguiente en su set de MTV Unplugged. Para cerrar con broche de oro, Love se despidió refiriéndose a ella y a su marido como "Sonny y Cher".