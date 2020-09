Omar Montes y Fabio Colloricchio: De conocerse en ‘Supervivientes’ a lanzar colaboración musical

No se quien eres, pero me tienes envuelto

Trate con más mujeres, pero con ninguna he resuelto

Tu tienes algo que enciende lo que hay dentro de mi

No pienses tanto que sabes que yo estoy puesto pa ti

Llame pa verte por que hace tiempo que quiero comerte

Lo que tuvimos no fue suficiente y me quede con las ganas

Llame pa verte por que hace tiempo que quiero comerte

Lo que tuvimos no fue suficiente y me quede con las ganas

Con las ganas de verte, por ese culo yo voy a recogerte

Viendo tu TikTok yo me pongo caliente

Me desespero me tienes impaciente, las ganas no mienten

Y entonces dime por qué no respondes, solo dime cuando y donde

Que yo te voy a llegar

Y entonces dime por qué no respondes, solo dime cuando y donde

Dime que ya voy pa alla

Llame pa verte por que hace tiempo que quiero comerte

Lo que tuvimos no fue suficiente y me quede con las ganas

Llame pa verte por que hace tiempo que quiero comerte

Lo que tuvimos no fue suficiente y me quede con las ganas

Te llamo pero tu teléfono ocupado por eso yo te digo

Bella ciao ciao ciao

Y si tu me quieres bebe tírame un DM otra vez

Dale ponte pa mi , yo se que te gusta cuando te lo hago así

De Milán a Buenos Aires pasamos por Madrid

Bambina Bella Io Ti Faccio Così (così così)

Lo que paso, paso y se queda solo entre tu y yo

No pidas más perdón , este juego ya se acabo

Llame pa verte por que hace tiempo que quiero comerte

Lo que tuvimos no fue suficiente y me quede con las ganas

Llame pa verte por que hace tiempo que quiero comerte

Lo que tuvimos no fue suficiente y me quede con las ganas

Y entonces dime por qué no respondes, solo dime cuando y donde

Que yo te voy a llegar

Y entonces dime por qué no respondes, solo dime cuando y donde

Dime que ya voy pa alla

Que se enteren los vecinos de lo que hicimos, si tu eres mía desde que nos conocimos, llame porque me gusta lo que hicimos y cuando quieras le damos y repetimos

