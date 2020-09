David Broncano y sus compañeros de ‘La Resistencia’ superan un nuevo reto

La Resistencia es uno de esos programas que han logrado crear una legión de fans que conecta con su sentido del humor, su forma tan particular de entender la televisión y su obsesión por ir superando retos. El último les ha llevado hasta las librerías.

Como muchas de las cosas que ocurren en este equipo, todo empezó como una broma. Se plantearon si serían capaces de hacer un libro de verdad, un libro serio y parece ser que la respuesta es afirmativa. Y no es un libro cualquier sino uno de poesía.

En total 59 poemas de David Broncano, Jorge Ponce, Ricardo Castella, Grison, Candela Peña, Pantomima Full, Javier Camarena, Pablo Ibarburu, Elvira Sastre, Sara Socas, Ignatius Farray, Ernesto Sevilla, Anier, Apolonia Lapiedra, Dani Rovira o Álex Pinacho y de otros muchos que, tras las cámaras, hacen La Resistencia.

Y para el prólogo han buscado fuera y han encontrado a un futbolista de primera, Iñaki Williams. Jugador del Athletic que marcó 15 goles en la temporada de 2018-19. “Parece fácil hacer poesía, aunque dudo seriamente del nivel en las siguientes páginas porque la ristra de «poetas» es para verla”, escribe en las primeras líneas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de IÑAKI WILLIAMS ARTHUER (@williaaaams11) el 13 May, 2019 a las 4:31 PDT

Muestra su sorpresa cuando recibió la llamada de Broncano para pedirle que escribiera unas líneas. Sobre todo, porque ya le había dejado claro que a él lo que le gustaba era el Fornite y no tenía ningún club de lectura. “Si algo me enseñó mi ama es que nunca le puedes decir que no al tío que corta el bacalao”, justifica el hecho de haber aceptado una propuesta tan loca.

En esta colección de poemas sus autores hablan de sus amores, sus miedos y de su perplejidad hacia la vida cotidiana y la página en blanco. Hasta ahí todo normal, otra cosa es cuando abras las páginas y te enfrentes a su creatividad.

“Tengo por norma inquebrantable no dar mi opinión”, asegura Antonio Gala en el faldón que acompaña al poemario. Pero en esta ocasión la ha roto porque los autores dedicarán los beneficios de sus derechos de autor para una beca para poetas de verdad, para que puedan estudiar en la Fundación Antonio Gala.