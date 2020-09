‘La Resistencia’: Dora sorprende hablando de pises en la calle, Miguel Bosé o ping pong en Decathlon

Dora, la hija de Bimba Bosé y Diego Postigo se ha pasado por La Resistencia porque ha lanzado tema nuevo: Oxena. Una canción con algo de UK garage que ha provocado que tanto ella como David Broncano se lanzaran a un duelo de shuffle.

El título del tema les ha llevado también a pensar en una de las marcas de Decathlon y la joven cantante ha confesado que no es muy de ir a comprar a este establecimiento, pero sí ha confesado que a veces ha ido a jugar al ping pong.

Y puestos a hacer confesiones, ha hecho unas cuantas que nos han ayudado a conocer un poco mejor a esta artista que ya puede presumir de que Paco León le ha hecho un videoclip. Y que conste, que ha logrado sorprendernos con algunas de las cosas que ha contado.

#No hay problema en hacer pis en la calle. Broncano y ella han hablado de Malasaña, el barrio de Madrid en el que vive y en el que suele haber un cierto olor a orín en algunas ocasiones. Ella no ha dudado en admitir que más de una vez, “de repente no hay baño y tengo que ir al baño en la calle”.

#Problemas con el DNI. Cuando Broncano le ha pedido su DNI para darle acceso a la cadena SER por si tiene que subir un día a los baños y evitar la calle para estos menesteres, ha confesado que no se lo sabe y ha añadido que ese mismo día, “me ha parado la policía, yo no estaba haciendo nada, serían las pintas… no me sé mi DNI”.

#Miguel Bosé. Ha aclarado que Miguel Bosé es su tío abuelo y aunque no ha querido comentar nada sobre la postura que ha tomado el cantante respecto al covid-19, sí ha aprovechado para asegurar que “eso de los grupos de whatsapp de familia nunca lo he entendido. Normalmente siempre me salgo”. Está claro que no ha hablado con su tío abuelo por ese medio, además, como ella misma ha recalcado, “está allí, en México…a saco paco”.

#Compra poco sana. Broncano le ha propuesto hacerle la compra y ha quedado claro que entre sus preferencias están los chocopics y los weikis. Al final se ha quedado con boniatos, batatas y harina.

Espero que algún día nos cuente si la compra llegó o no.