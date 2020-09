Noel Gallagher se niega a usar mascarilla: “Nos están quitando demasiadas libertades”

A estas alturas, después de lo que hemos vivido y aún estamos pasando, parece que tenemos interiorizado el uso de las mascarillas, el gel desinfectante y la distancia de seguridad. Unas medidas que, hasta que aparezca la vacuna, debemos seguir a rajatabla para evitar el contagio por el coronavirus. Choca, por tanto, encontrar a personas que sigan renegando a usar estas medidas de prevención.

El último personaje conocido que se opone al uso de las mascarillas es Noel Gallagher. El que fuera guitarrista y mente creativa de Oasis siempre ha destacado por dar que hablar con sus comportamientos y declaraciones, y no iba a ser menos en plena pandemia. En este caso, ha rechazado el uso de las mascarillas y ha criticado las medidas de prevención tomadas en su país de origen, Reino Unido.

Así lo ha declarado en un podcast especial del presentador británico Matt Morgan. En él, aprovechando la visibilidad, habló de lo que para él era unas recomendaciones poco efectivas: "Se supone que debes usarlas en el supermercado, pero puedes ir al pub y estar rodeado de cada maldito idiota. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, 'oh, en realidad, no tenemos el virus en los pubs, pero lo tenemos en los supermercados".

Por otra parte, respecto al uso de la mascarilla en el transporte público en el Reino Unido, mencionó: "Iba a ir a Manchester la otra semana y un tipo me dijo 'debes ponerte la mascarilla, porque la policía subirá y te multará con 1.000 libras? Pero no tienes que ponértelo si estás comiendo'. Así que me dije 'Oh, claro, este virus asesino que está barriendo el tren vendrá y me atacará, pero si me ve comiendo un sándwich me dejará en paz y me preguntará, ¿estás almorzando?'".

Gallagher tiene claro que no hay ninguna norma que le obligue a usar este objeto para prevenir el contagio. "No es una ley. Ahora nos están quitando demasiadas libertades. Elijo no usarla y si contraigo el virus, lo tengo yo, y nadie más. Si todos los demás idiotas llevan una mascarilla no se la quitaré, y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería" cerró el guitarrista.

No mither no clue up your bum fuck You pic.twitter.com/DLEPNQ27dh — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 13, 2020

Su hermano Liam, otro habitual en las redes sociales, se ha mostrado más responsable desde el inicio de la pandemia. Ha compartido fotos usando mascarilla e incluso versionó una de sus canciones para enseñar a lavarse las manos.